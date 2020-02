Coronavirus, attivato il numero verde. Scuole chiuse fino al 1° marzo

Le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse fino al 1 marzo e annullamento di tutte le manifestazioni, Carnevale di Venezia compreso. Lo ha deciso la Regione Veneto pochi minuti fa. Il presidente Luca Zaia ha informato che sono 25 i contagiati: preoccupazione per le condizioni di due anziani veneziani.

800-462340: è questo il numero verde attivato da stamattina dalla Regione Veneto per assistere e informare i cittadini sui comportamenti da tenere da parte delle persone che temono di essere entrate in contatto con il nuovo Coronavirus. La decisione è stata presa alla luce del fatto che numerose persone stanno chiamando il 118 per chiedere informazioni sull’infezione, per evitare il sovraccarico delle centrali operative, che può avere delle conseguenze sul soccorso a persone che hanno effettivamente necessità di un intervento immediato. La Regione raccomanda peraltro di chiamare il 118 in caso di difficoltà respiratoria, per richiedere l’invio immediato di un’ambulanza.

I tecnici della Regione precisano che le persone che temono di essere entrate in contatto con soggetti infetti, ma che non hanno alcun sintomo o che presentano sintomi lievi come febbre e/o tosse senza difficoltà respiratoria, non devono chiamare il 118 e non devono recarsi in ospedale; devono invece rivolgersi al numero verde che in base alle notizie riferite fornirà tutte le informazioni e le eventuali istruzioni sui comportamenti da adottare. Inoltre gli utenti possono chiedere informazioni ed istruzioni anche al proprio medico di medicina generale. I medici di medicina generale del Veneto potranno essere contattati telefonicamente dai loro assistiti che percepiscano sintomi, e che non dovranno quindi recarsi in ambulatorio. Il medico effettuerà un triage telefonico e deciderà se è necessario effettuare una visita domiciliare o attivare l’intervento del servizio di igiene pubblica o del sistema di emergenza-urgenza.

Si ferma lo sport in tutto il Veneto

Su indicazione del Consiglio dei Ministri, che ieri sera ha approvato un decreto, il Coni ha invitato le Federazioni Sportive e le loro emanazioni territoriali a bloccare totalmente le attività in programma in Lombardia e in Veneto nella giornata di oggi, domenica 23 febbraio e per le gare posticipate e nei giorni a seguire. Il Comitato Regionale Veneto della Federazione gioco calcio, che aveva già provveduto a rinviare una serie di gare nei territori interessati, su indicazione anche della Lega Nazionale Dilettanti, nei prossimi giorni monitorerà la situazione a venire e fornirà indicazioni in merito. Le gare sono rinviate a data da definirsi.

Scuola: sospese le gite

Sempre in applicazione delle direttive del governo, il Ministero dell’Istruzione has comunicato che, “in attesa dell’adozione formale dell’ordinanza prevista dal decreto approvato in Consiglio dei Ministri, per motivi precauzionali i viaggi di istruzione vanno comunque sospesi a partire già da oggi domenica 23 febbraio 2020”. Lo stop alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione, sottolinea il Miur, riguarda sia le mete in Italia sia all’estero.