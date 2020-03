Coronavirus/Veneto, report giornaliero: 488 casi nella regione. A Vicenza 3 nuovi ricoveri

Si aggiornano come ogni mattino le statistiche riguardo i casi di contagio da Covid-19, secondo tabelle diffuse dalla Regione Veneto. I positivi ai tamponi dall’inizio dell’emergenza sanitaria ammontano a 488 persone – dato comprensivo dei guariti e dei deceduti -, +81 rispetto a 24 ore prima. Purtroppo il numero degli affetti deceduti in Veneto si aggiorna a 12 unità, tenendo sempre presente che il coronavirus è da considerarsi una concausa delle morti dei pazienti contagiati. A Vicenza, rispetto ai numeri dettagliati forniti nel pomeriggio di giovedì, si aggiungono 3 nuovi casi di positività. Nessuna novità sostanziale invece dagli ospedali di Santorso, Bassano del Grappa ed Asiago afferenti all’Ulss 7, in attesa del bollettino quotidiano che sarà diffuso nelle prossime ore.

Per la situazione aggiornata alla 18 di giovedì 5 marzo si rimanda all’articolo pubblicato ieri (clicca). Da stamane i ricoverati nei reparti di rianimazione e terapia intensiva nei vari poli sanitari veneri sono 27, tre in più rispetto a ieri. Tra loro 4 risultano assistiti al S. Bortolo di Vicenza, due in più rispetto alla mattinata precedente. Nessuno a Santorso. I malati ospedalizzati in tutto sono saliti a 144, 25 in più nelle sette province della regione. Il decesso registrato nelle ultime ore è riferito al cluster di Treviso, il più colpito del Nord Est.

Intanto a Vò Euganeo, a partire da oggi, è prevista la seconda tornata di test tampone e successive analisi di laboratorio per verificare l’avvenuta guarigione degli affetti in precedenza asintomatici e con lievi sintomi residenti nella zona rossa.