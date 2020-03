Coronavirus-Veneto, varato un comitato scientifico composto da 9 medici specialisti

La Regione Veneto vara un Comitato scientifico Covid-2019 ed “elegge” nove medici specialisti di diverse competenze e provenienze per comporlo. La decisione, di cui si parlava già da alcuni giorni in attesa di selezionare i profili dei primi componenti, è stata approvata ieri con una delibera della Giunta regionale. Supporterà l’ente veneto nel prendere decisioni e sviluppare azioni in materia di emergenza sanitaria, nel rispetto e in collaborazione con le direttive provenienti da Ministero della Salute e dall’analogo Comitato tecnico scientifico nazionale istituito un mese fa dalla Protezione Civile. A coordinarlo il gruppo di lavoro regionale sarà da oggi il direttore dell’Azienda Zero, dott. Mario Saia. Sarà aperto “in entrata” ad altri membri e contributi scientifici in base alle necessità.

Uno dei componenti ricopre un ruolo importante all’interno dell’Ulss 7 Pedemontana. Si tratta del dottor Marco Baiocchi, primario del reparto di anestesia e rianimazione del San Bassiano di Bassano del Grappa. Ricopre inoltre la carica di presidente dell’associazione Direttori di Anestesia e Rianimazione della Regione Veneto. Il suo ruolo sarà cruciale in tema di terapia intensiva, uno dei nodi più delicati da affrontare in caso di ulteriore diffusione dei contagi da virus covid-2019 in Veneto.

Questa parte della nota esplicativa diffusa ieri. “Scopo del comitato – si legge – è assicurare indicazioni a supporto dell’Area Sanità e Sociale in relazione a scelte e azioni che dovranno essere adottate dal Presidente e da tutta la Giunta per il superamento dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus“. E ancora: “Con il provvedimento diamo veste formale alle interlocuzioni che erano già in corso e che, in questi giorni, sono state un sicuro e valido riferimento – sottolinea Luca Zaia, presidente della Regione del Veneto -. Il comitato scientifico raduna eccellenti professionisti e, a fronte di eventuali necessità, può essere implementato con ulteriori personalità scientifiche di fama nazionale e internazionale e di comprovata esperienza, anche provenienti dall’estero”.

I COMPONENTI

– dr. Mario Saia, Direttore Sanitario Azienda Zero

– dr.ssa Anna Maria Cattelan, Direttore Malattie Infettive e Tropicali, Università di Padova;

– dr.ssa Evelina Tacconelli, Direttore Malattie Infettive e Tropicali, Università Verona;

– prof. Andrea Crisanti, Direttore Microbiologia e Virologia, Università di Padova

– prof. Andrea Vianello, Direttore Fisiopatologia Respiratoria, Università di Padova;

– prof. Vincenzo Baldo, Dipartimento Scienze Cardio toracico vascolari (Univ. Padova)

– dr. Marco Baiocchi, Direttore Anestesia e Rianimazione, ospedale di Bassano

– prof. Paolo Navalesi, Istituto di Anestesia e Rianimazione, Università di Padova;

– prof. Stefano Merler, Fondazione Bruno Kessler di Trento.