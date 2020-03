Coronavirus, 4 i ricoveri al San Bortolo, uno in terapia intensiva. Casi a Schio e Breganze

Sono saliti a quattro i pazienti ricoverati per il nuovo Coronavirus all’ospedale San Bortolo di Vicenza: tre più di ieri e uno è ricoverato in terapia intensiva per insufficienza respiratoria. Lo rende noto l’Ulss 8 Berica nel bollettino di oggi (ore 13). Dei quattro ricoverati, due provengono da un’altra Ulss e uno ha effettuato il tampone nella Ulss di residenza ed è poi stato trasferito al San Bortolo.

Sono invece 4 le persone positive ma senza sintomi che si trovano in isolamento domiciliare, in buone condizioni di salute, seguiti costantemente dal sistema sanitari. Oltre a loro, sono in isolamento anche 13 familiari stretti dei ricoverati (per un totale di 17 persone in sorveglianza attiva). I tamponi positivi sono passati infatti nell’Ulss Berica da 5 a 7 in un giorno (a fronte di soli 5 nuovi tamponi eseguiti ieri 2 marzo). Complessivamente sono 188 i tamponi eseguiti finora a Vicenza, 173 negativi, 7 positivi (più quello del paziente proveniente da un’altra Ulss), 8 in attesa di responso. 26 in sorveglianza fiduciaria passiva.

Si attendono intanto i dati dell’Ulss 7 Pedemontana, ma nel frattempo il sindaco di Breganze, ha avvisato la cittadinanza di un contagio sul territorio comunale: si tratterebbe di un giovane sportivo, ricoverato ora all’ospedale di Vicenza (si tratterebbe quindi di uno dei quattro ricoverati nel nosocomio berico, per la precisione quello con un tampone effettuato presso un’altra Ulss).

Il Comune di Schio ha a sua volta confermato un caso di positività sul suo territorio: si tratterebbe di un giovane, risultato positivo al tampone e posto in isolamento. “Il test – comunica il sindaco Valter Orsi sulla pagina Facebook del Comune – è in attesa della validazione definitiva da parte dell’Istituto Superiore di Sanità. Gli operatori sanitari stanno compiendo tutti gli accertamenti del caso seguendo il protocollo previsto. Chiedo, in questo particolare momento, di mantenere la calma e seguire le indicazioni fornite dai diversi siti istituzionali, prestando la massima collaborazione”.

Durante la seduta di oggi della Quinta Commissione consiliare in Regione, l’assessore alla sanità, Manuela Lanzarin, ha aggiornato i consiglieri sull’emergenza Coronavirus in Veneto. “Il bollettino aggiornato a questa mattina, alle ore 9 – ha esordito Lanzarin – attesta che sono 307 le persone positive, quindi più 16 unità rispetto ai dati di ieri sera; 68 pazienti sono ricoverati, 18 dei quali si trovano in terapia intensiva. Tutti gli altri positivi sono asintomatici, e vengono monitorati e seguiti a domicilio. I tamponi effettuati sono 9.872 e siamo la regione che ne ha fatti di più, in assoluto; tengo a sottolineare che, a fronte dell’elevato numero di tamponi fatti, siamo la regione con il dato di incidenza più basso di contagiati. Lo screening di Vo’ è stato quasi ultimato e i positivi nella cittadina euganea sono 88: rimane quindi il cluster principale, la sola zona ‘rossa’ nella regione”.

“Continuano le operazioni – ha informato ancora l’assessore – per rifornire i diversi presídi, a iniziare dalle mascherine (sono sufficienti quelle chirurgiche quindi senza filtri). Il ministero della Salute e l’Unità di crisi ci hanno chiesto di mettere a disposizione ulteriori posti letto, in terapia infettiva e in terapia intensiva; ci siamo già attivati in tal senso per farci trovare pronti in caso di eventuale futura necessità. Il Dpcm varato domenica 1° marzo ha previsto un’altra settimana di chiusura nelle regioni maggiormente colpite, tra cui il Veneto, con le restrizioni ivi elencate. Giovedì, il provvedimento verrà aggiornato in base all’evolversi della situazione. Il ministro Speranza ha previsto che fra una settimana circa si potrà capire se le misure adottate fino ad oggi avranno avuto un effetto concreto nel contenimento del virus. Il Veneto ha già attuato un piano per 205 assunzioni negli ospedali al fine di fronteggiare l’emergenza”.