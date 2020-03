Covid-19/Veneto: 125 bambini e ragazzi contagiati, 11 nel vicentino

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ci sono anche 125 minorenni fra le persone contagiate dal nuovo Coronavirus in Veneto. Lo ha ribadito oggi il presidente della Regione Luca Zaia: «Se pensate di essere invincibili non è così: il coronavirus attacca tutti. Non voglio più sentir dire che è un problema degli anziani: abbiamo persone di 30 anni intubate e anche adolescenti con gravi problemi respiratori».

Fra i 125 contagiati, ci sono 9 bambini con meno di un anno, tre dei quali ricoverati. Nel Vicentino, i minorenni positivi sono 11: 3 nell’Ulss 7 ( di 6, 14 e 17 anni, non ricoverati) e 8 nell’Ulss 8, fra 1 e 17 anni. Nessuno di questi 11 per fortuna è ricoverato in ospedale.