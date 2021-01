Covid-19: Veneto, scuole superiori chiuse fino a fine gennaio. Nuova ordinanza di Zaia

“Ho firmato ordinanza per la chiusura delle scuole superiori. Procrastino quindi la didattica a distanza fino a fine gennaio. Tifiamo per la scuola in presenza, ma non pare prudente riaprire le scuole in questo momento. Ci rendiamo conto che è un sacrificio ma va fatto per il bene di tutti”: lo ha annunciato oggi nel consueto punto stampa il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, facendo il punto sull’epidemia da Covid-19.

“La decisione è grave ma è motivata dalla situazione epidemiologica veneta, che si è stabilizzata su cifre alte e non accenna a scendere nonostante le restrizioni” ha spiegato il direttore generale della sanità veneta, Luciano Flor. Lo stop riguarda 107 mila studenti e 18 mila operatori e insegnanti. “I dati epidemiologici ci dicono che quando troviamo un positivo a scuola, una volta su quattro in media ne troviamo un altro fra i suoi contatti stretti e questo dato è più alto fra gli studenti delle scuole superiori, dove si arriva al 28%”. Nel dettaglio questi i dati: 13% di un secondo caso negli asili nido, 16% alle scuole materne, 22% alle primaria, 28% scuola secondaria.

Ieri sera Zaia ha partecipato alla riunione della cabina di regia tra il Governo e le Regioni nella quale si è discusso delle ipotesi sulle misure che saranno introdotte dal Governo dal prossimo 7 gennaio, quando scadrà il cosiddetto “Decreto Natale”.

“I colleghi presidenti delle altre Regioni hanno tutti aderito alla richiesta che siano gli scienziati a darci quale è la cura, quali i provvedimenti necessari”. Oggi in giornata si terrà un nuovo incontro di Governo in vista del nuovo provvedimento nazionale, che potrebbe essere firmato forse in serata.

“Qualcosa che non torna in Veneto c’è – ammette Zaia – e in vista di questi provvedimenti il mio pensiero va alle attività produttive: spero che qualsiasi provvedimento preveda delle compensazioni. Sui vaccini intanto stiamo spingendo dannatamente e abbiamo già esaurito il 43% delle dosi che sono arrivate. Fra due giorni le avremo già fatte tutte e ci teniamo molto a vaccinare subito, oltre ai sanitari, una delle categorie più a rischio, ossia gli ospiti delle case di riposo”.

Zaia ha anche bacchettato i cittadini in isolamento che non rispettano le regole: “Io rimango positivo, da questa crisi ne usciremo, ma la velocità di uscita è direttamente proporzionale al nostro impegno come cittadini. Abbiamo persone in quarantena che si danno alla macchia, come abbiamo contezza di positivi che non si trovano in casa quando telefoniamo, o di persone in quarantena che forniscono numeri fasulli”.

“Abbiamo una percentuale di persone che non risponde al telefono, o ci risponde numero inesistente, siamo nell’ordine di centinaia di casi” ha specificato il direttore generale Flor. “Non rispondere al servizio igiene pubblica e non farlo ripetutamente non va bene. I nomi li abbiamo, dovremo adottare qualche provvedimento per intervenire su questi comportamenti”. Zaia ha ricordato che per chi non risponde è prevista una multa. Il presidente del Veneto ha anche ricordato la quantità di contagi fra parenti e conoscenti non conviventi.

Notizia in aggiornamento