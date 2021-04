Covid, il Veneto torna arancione. Scuole in presenza al 50% anche alle superiori

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il Veneto martedì o mercoledì prossimo passa in zona arancione. Lo ha annunciato oggi in conferenza stampa il presidente della Regione, Luca Zaia. «Posso annunciarvi che saremo in zona arancione, ne ho parlato con il ministro Speranza. Ora il ministro farà una verifica per capire se sarà da martedì o da mercoledì. Noi speriamo martedì, un giorno prima. Il passaggio graduale da un colore all’altro trasferisce la responsabilità su scala individuale: gli studi dimostrano che distanziamento sociale, uso della mascherina, evitare assembramenti vale più di un lockdown.

Il Veneto ha i due parametri sotto la soglia: l’Rt, aveva annunciato ieri il presidente della Regione, è nel monitoraggio settimanale a 1,12 e l’incidenza si ferma a 226,8 ogni centomila abitanti, ossia sotto 250. Entrambi dati che già ieri aveva fatto sperare nel passaggio da zona rossaa (con più restrizioni) ad arancio (con meno). I ricoveri in terapia intensiva sono fermi al 29%, sotto la soglia del 30, e del 27 in area medica (con una soglia fissa a 40.

Contagi e ricoveri. I numeri del contagio segnano una flessione nei ricoveri in area medica nella nostra regione (13 pazienti in meno rispetto a ieri, in totale sono 1.931), mentre c’è un ricoverato in più in terapia intensiva (oggi sono 299). 1.577 i nuovi positivi in 24 ore con un’incidenza sui tamponi del 3,9%. 29 i nuovi decessi. «Sono già due o tre giorni che registriamo un calo negli ospedali, è un dato positivo ma deve consolidarsi. In ogni caso si vede la luce in fondo al tunnel. E’ un dato di fatto che nelle fasce vaccinate non c’è più infezione, tanto che ora la fascia più colpita è quella fino a 64 anni» ha detto Zaia.

Vaccinazioni. «Spero – ha aggiunto Zaia – che si torni alla normalità e la vaccinazione accelera questo processo. Ieri abbiamo fatto 24.356 vaccinazioni, ne abbiamo perse diecimila perché non son arrivati i vaccini. Attendiamo AstraZeneca domani con 103mila dosi e Moderna oggi con 38mila. Fino ad oggi abbiamo fatto 929.766 inoculazioni e 260 mila cicli completi. Da quello che constatiamo, il portale funziona, ne abbiamo conferma dalle prenotazioni. Stiamo andando a regime e abbiamo Comuni, farmacie e associazioni di volontariato che si son messe a disposizione. Il numero verde funzionale e ringrazio Tim che aumenterà le linee».

Scuole. Le scuole da mercoledì torneranno in presenza fino alla terza media e saranno parzialmente aperte, con il 50% in presenza, anche gli istituti superiori, intanto fino al 30 aprile. «Sappiamo che i ragazzi sono attenti con le mascherine, noi siamo anche sufficientemente convinti del fatto che la bella stagione, l’areazione delle aule, la ricreazione fuori portino ad una normale remissione del contagio. Non interverremo, per ora, sui distretti con più di 250 casi ogni centomila abitanti. Continuiamo con le scuole sentinella e i monitoraggi».