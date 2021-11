Covid, positivi e ricoverati in aumento

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nelle ultime 24 ore sono 432 i nuovi casi di covid in Veneto, su un totale di 29.868 tamponi (di cui 6.608 molecolari e 23.260 antigenici). Dall’inizio della pandemia il numero complessivo dei contagi è 485.378. Sono questi i dati diffusi dal consueto bollettino della Regione del Veneto. Il numero dei deceduti, invece, non ha subito variazioni rispetto a ieri domenica 7 novembre ed è nel totale di 11.849 (da Venezia fanno sapere che il report di ieri riportava 5 decessi in più a causa di un errore materiale di inserimento e notifica nel gestionale della pandemia che è stato subito corretto).

Trend in crescita anche per quanto riguarda il numero di veneti positivi e in isolamento, ovvero 12.903 con un +287 rispetto alla giornata precedente. Aumentano anche i ricoverati con 257 (+14 da ieri) quelli in area non critica, mentre 52 (+2) coloro che si trovano in terapia intensiva. Nel Vicentino ci sono 32 nuovi positivi in più rispetto alle ultime 24 ore e gli attualmente positivi sono 1.801. Negli ospedali della provincia, poi, sono ricoverate 53 persone (+ 4 da ieri) di cui 47 in area non critica e 6 in terapia intensiva.