Calcio, Nazionale Azzurra: Mancini perde Zaniolo e Mancini per la Svizzera. Convocato Cataldi

Pausa campionato per far posto alle Nazionali. L‘Italia si gioca la qualificazione diretta al Mondiale 2022 in Qatar, ma il c.t. Roberto Mancini deve fare i conti con le assenze: “Zaniolo e Pellegrini non stanno bene, oggi tornano a casa. Per Barella non sembra sia nulla di preoccupante ma valuteremo nei prossimi giorni. Tutti gli altri sono a posto”. Convocato Danilo Cataldi della Lazio, mentre lo staff azzurro sta valutando l’atalantino Pessina.

Capitolo attaccanti. Mancini ha riaccolto gli assenti di Nations League: “Siamo felici di ritrovare Belotti e Immobile, nella Nations League ci sono mancati. Sono in buone condizioni. Ciro è l’attaccante più prolifico del campionato italiano negli ultimi anni. Se giocherà lui farà benissimo, poi giocherà all’Olimpico”. Sul ‘Gallo’: “Normale che in campionato non si possa essere sempre al top, poi però in nazionale vengono e fanno sempre cose positive”.





Poi un pensiero sull’avversario di venerdì, la Svizzera: “Dobbiamo essere tranquilli nel preparare una partita importante. Solitamente, lo insegna la storia, le partite con la Svizzera sono sempre difficili ma se giocheremo come all’andata faremo un ottimo risultato. Ma io credo faremo ancora meglio, se vincessimo saremmo praticamente quasi qualificati al Mondiale. Possiamo giocare molto bene, e se lo faremo, faremo anche dei gol”.



Sulla sede della partita: “Abbiamo scelto Roma per la certezza di avere un grande seguito di pubblico e perché pensiamo di trovare una bella serata. Il campo è in buono stato, lo stiamo seguendo tutti i giorni. Ha tenuto bene e credo possa solo migliorare nei prossimi 4-5 giorni”.