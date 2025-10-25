Crescono le aziende agricole femminili: il nuovo volto del Veneto rurale

Emerge un dato importante per il Veneto: le imprese agricole femminili nella regione sono in crescita.

Sono oltre 12mila le imprese agricole femminili registrate in Veneto, il 25% del totale ed è in aumento il numero di quelle condotte da under 40 (complessivamente sono 3.000, +5% nell’ultimo biennio).

I dati, divulgati da Cia Veneto in occasione della Giornata internazionale delle donne rurali che cado il 15 ottobre, mostrano che un cambio di passo è finalmente in atto.

“Spesso nell’immaginario collettivo il settore dell’agricoltura viene associato soltanto agli uomini – sottolinea Michela Brogliato, presidente di Donne in Campo Cia Veneto – I numeri, però, evidenziano che non è affatto così; in particolare, da dopo il covid stiamo assistendo ad una chiara inversione di tendenza”.

“Siamo chiamati a continuare a scommettere sull’imprenditoria femminile – aggiunge – Le donne non sono soltanto dedite alla cura, ma nel corso degli anni hanno acquisito delle competenze specifiche in merito alle diverse coltivazioni. Nel nostro dna – conclude – la promozione delle pari opportunità, dei diritti inalienabili dell’uomo, del multiculturalismo, del rispetto della dignità di ogni persona”.