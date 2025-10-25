Milan, niente allungo in classifica: un bel Pisa sfiora il colpaccio a San Siro
Un gol, quello del difensore svizzero, che evita ai rossoneri un altra brutta sconfitta interna dopo il k.o. all’esordio con la Cremonese. Dunque, occasione persa per la squadra di Massimiliano Allegri che ora guida la classifica con due punti di vantaggio su Napoli, Inter e Roma, in attesa del big-match del Maradona Napoli-Inter in programma alle 18 di sabato 25 ottobre e di Sassuolo-Roma che si gioca domenica alle 15.
Milan-Pisa 2-2: la cronaca del match fino all’1-1. Ottimo l’approccio del Diavolo alla partita: dopo soli 7 minuti splendida rete di Leao: destro a giro del portoghese da fuori area, un tiro che beffa Semper anche grazie al “velo” di Pavlovic. Padroni di casa a lungo in controllo della gara, però, mai realmente vicini al raddoppio. E così al 60′ Cuadrado si procura e trasforma un rigore concesso per fallo di mano di De Winter su conclusione dello stesso colombiano.
Fuochi d’artificio finali. Dopo il pari degli ospiti, veemente reazione del Milan: prima la traversa colpita da Leao, poi il miracolo del portiere Semper su un gran tiro di Saelemaekers. All’86’ il Pisa gela il Meazza: Akinsanmiro pesca in profondità Nzola. L’angolano si ritrova a tu per tu con Maignan e insacca. Al 93′ la conclusione dalla distanza di Athekame salva la compagine rossonera. A quel punto il Diavolo prova anche a vincere ma il tiro di Saelemaekers al 99′ sfiora il palo.