Danni alle colture del settore apistico, Regione destina oltre 25 milioni

Lo scorso aprile a causa di gelate improvvise il settore apistico veneto è stato messo a dura prova subendo danni ingenti e, in molti casi, compromettendo l’intera produzione di miele. In soli due giorni (7 e 8 aprile) gli allevatori sono stati costretti ad alzare bandiera bianca di fronte alla calamità meteorologica.

Dalla Regione Veneto, su proposta dell’assessore all’agricoltura del Veneto, Federico Caner, arrivano ora i ristori per compensare in parte il danno arrecato. La cifra di 25.128.475,28 euro è proveniente dal Fondo di solidarietà nazionale e sono destinati alle colture e al settore apistico.

“Grazie all’impegno delle regioni – dichiara l’assessore Veneto all’agricoltura Caner – siamo riusciti ad ottenere da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un fondo di 161 milioni di euro da ripartire tra tutte le aree colpite a livello nazionale dal maltempo che si è abbattuto anche sul Veneto nel mese di aprile. Si tratta di una prima risposta, sicuramente non esaustiva ma comunque importante, alle 1851 domande presentate ad AVEPA da parte di coltivatori e apicoltori che hanno subito forti danni a causa delle gelate”.

“Ci impegneremo – conclude Caner – per far sì che le risorse, non appena saranno rese disponibili dal Ministero, vengano trasferite velocemente ad AVEPA, in modo da garantire così un rapido pagamento”.