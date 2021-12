Famila Schio al giro di boa: a metà stagione il bilancio è positivo. In testa in campionato

Con la vittoria di ieri sera in Eurolega in casa del Basket Landes (Francia) per 64-79, il Beretta Famila Schio ha cominciato col botto il girone di ritorno della massima competizione europea.

In quanto a basket continentale, le scledensi hanno iniziato la seconda metà di stagione: con 4 vittorie e 3 sconfitte prima del match di ieri sera, il Famila ha concluso la prima parte in equilibrio, con alcuni buoni successi (vedi Kursk e Fenerbahce) e altre sconfitte a cui rimediare (con Gdynia e Girona). L’ultima vittoria in Francia ha ridato vigore alla squadra che adesso, nonostante le assenze di Collier, Sottana e Keys per infortunio, dovrà prendere ritmo e continuità. I prossimi impegni oltre i confini nazionali saranno cruciali: mercoledì 15 a Girona per il primato del gruppo B e, da lì, altri sei incontri contro le potenze europee per il pass ai playoff finali. La classifica è corta ed avrà esito certo solo dopo l’ultima giornata, all’1 febbraio.

Se in Europa Schio ha trovato qualche difficoltà, lo stesso non si può dire per il campionato. Le orange nella lotta scudetto viaggiano con 9 vittorie in altrettante partite, hanno la miglior difesa (57.5 punti subiti a partita e più rimbalzi difensivi, 260) e il gioco di squadra più efficace (prime anche per numero di assist, 171). Con questo bottino le arancioni sono prime in classifica, ma è presto per esultare: mancano ancora 5 gare al termine del girone di andata, solo dopo il 6 gennaio sarà possibile tirare le somme.

Ciò che è certo è che il nuovo coach Geroge Dikeoulakos può star contento. La nuova fisionomia della squadra a trazione difensiva sta fruttando bene e i primi successi sul campo lo dimostrano. Non è ancora il momento per festeggiare, ma chi ben comincia.