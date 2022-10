Due ventenni spariti nel nulla dopo la discoteca. Ricerche in corso a Bardolino

Ore di angoscia per la sorte di due ventenni, scomparsi da due giorni sul Lago di Garda, sul versante veronese. Le ricerche sono scattate oggi mercoledì 19 ottobre, nel primo pomeriggio.

I vigili del fuoco hanno allestito il campo base in via dell’artigianato a Calmasino, una frazione di Bardolino. Insieme ai carabinieri stanno setacciando la zona tra Lazise e Bardolino. Della ragazza – Sofia Mancini, 19enne residente a Costermano sul Garda, a una decina di chilometri da Calmasino – non si hanno più notizie dalla notte tra lunedì 17 e martedì 18 ottobre, quando si è allontanata in auto con un ragazzo – Francesco D’Aversa, 24 anni – dopo una serata in discoteca “Amen” delle Torricelle, a Verona città. Da allora, più nessuna notizia.

A lanciare l’allarme è stato lo stesso sindaco di Costermano, Stefano Passarini. «Sofia l’ultima volta che è stata vista era con un giovane di nome Francesco e si trovavano a bordo di una Fiat 500 color bianco-perla con targa della Repubblica Ceca», numero1AY4101. Secondo quanto riporta sui social una parente del ragazzo, la cella dei loro telefoni sarebbe stata agganciata prima per una sosta a Desenzano del Garda, quindi l’ultima traccia tra Calmasino di Bardolino e Lazise.

Francesco D’Aversa è alto 1 metro e 80, ha i capelli neri e la carnagione scura; ha un ideogramma giapponese tatuato sull’avambraccio .

Sofia Mancini è alta 1 metro e 75, ha i capelli lunghissimi color castano chiaro, indossava una maglietta bianca, un paio di jeans, un lungo cappotto molto colorato e una borsetta nera. Ha una farfalla tatuata sull’avambraccio sinistro e un mazzo di fiori tatuato sul fianco destro.