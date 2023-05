Ancora introvabile Francesca, la 17enne sparita sabato da Asiago. Si cerca nel Bellunese

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nemmeno la messa in onda mercoledì sera in tv su “Chi l’ha visto?” di alcune foto recenti di Francesca S. e dell’appello della madre Valentina ha permesso finora di avere notizie certe sugli spostamenti della giovane vicentina. Sparita sabato scorso da Asiago, senza lasciare indicazioni, dove si trovava in quanto impegnata negli studi superiori e come ospite di una comunità rieducativa locale.

La ragazza, una minore di 17 anni per la quale la famiglia di origine (oltre che il Prefetto di Vicenza) ha autorizzato la diffusione di sue immagini per favorirne il rintraccio, si sta cercando sull’Altopiano dei 7 Comuni, a Vicenza dove sarebbe stata avvistata in questi giorni e, infine, anche nell’area del Bellunese dove vivrebbero degli affetti a cui è legata.

Le forze dell’ordine di tutto il Veneto in ogni caso sono state coinvolte nelle ricerche della teenager, cresciuta in una località dell’Ovest della provincia vicentina e da qualche tempo affidata alla comunità “Famiglia aperta sul mondo” di contrada San Domenico ad Asiago. Francesca Scardillo – questo il suo nome completo – della quale non si hanno notizie dalla mattina di sabato, non ha fatto ritorno nella sua stanza dopo la scuola. Si sono attesi due giorni, confidando nel suo rientro.

Si pensa ad un allontanamento volontario. Nessuno, nella sua cerchia di amici sul posto e altri inquilini della struttura, avrebbe saputo fornire indicazione utili sui spostamenti della ragazza che evidentemente mal sopportava le regole imposte dalla vita comunitaria. Tutti, compresa la madre, confidavano in una fuga breve di qualche ora, come già avvenuto nel passato, recente ma lunedì è stata presentata la denuncia per persona scomparsa dopo aver atteso invano il trascorrere del fine settimana. Oltre alle forze dell’ordine e al tam tam sui social media di tutta la regione e anche oltre, la famiglia si è rivolta alla trasmissione televisiva dell’emittente nazionale Rai, che si è occupata quindi in diretta del caso.

A Vicenza città, nel frattempo, sono apparsi volantini con un’altra foto di Francesca, nella speranza che qualcuno, in particolare tra i pendolari delle scuole superiori che utilizzano il trasporto pubblico, possa riconoscerla aver viaggiato con lei nei giorni scorsi in modo da fornire elementi utili su dove meglio indirizzare le ricerche. Da ricordare che la 17enne si è allontanata senza il telefono smartphone e con pochi spiccioli in tasca, vestita con dei jeans scuri, una felpa bianca e porta il piercing al naso.

“Siamo tanto in pensiero per lei – ha spiegato la madre ai microfoni -, altre volte si era allontanata per solo poche ore. Vogliamo dirle che torni presto e che in fin dei conti non è successo niente, l’aspettiamo a braccia aperte”.