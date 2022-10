Calcio, Coppa Italia: Monza, Parma e Spezia volano agli ottavi

Il Monza batte 3-2 in trasferta l’Udinese ai sedicesimi di finale e si qualifica per gli ottavi, dove a gennaio incontrerà la Juventus. Partita pazza alla Dacia Arena: gli uomini di Palladino passano in vantaggio nel primo tempo con Valoti prima di subire la rimonta nella ripresa con la doppietta di Perez. Ma al 69' entrano Molina e Petagna che a distanza di pochi minuti segnano le due reti che chiudono il match.



A regalare la vittoria al Parma ci pensa invece Benedyczak. Al Tardini gli emiliani battono 1-0 il Bari e si regalano, agli ottavi, l'Inter. Nel primo tempo pericolosi i ducali che sfiorano il vantaggio con il classe 2003 Bonny, che non inquadra però lo specchio della porta. Al 29', ecco il gol che decide il match: Benedyczak trova uno splendido colpo di testa su cross di Sohm. I pugliesi ci provano tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa con Mallamo e Salcedo, ma Corvi è attento e para tutto. Solo applausi per il baby portiere, sostituto dell'infortunato Buffon, che nella ripresa salva praticamente il risultato.

Missione compiuta anche per Gotti: il suo Spezia supera 3-1 in casa il Brescia e si guadagna gli ottavi di finale della Coppa Italia contro l’Atalanta di Gasperini. Doppietta dello slovacco Strelec, lanciato dal primo minuto, e gol di Verde per i padroni di casa. Di Moreo il gol della bandiera: un colpo di testa arrivato allo scadere del recupero che però non cambia il risultato. Il Picco si dimostra un fortino inespugnabile per la squadra di Gotti, che in casa ha inanellato il settimo risultato utile su sette. Il Brescia invece non è riuscito a uscire dal periodo negativo: tre sconfitte e un pareggio nelle ultime quattro.

Il quadro si completa oggi. Alle 15 confronto tra neopromosse: la Cremonese, salita in Serie A, sfida il Modena di Tesser che ha ritrovato la Serie B dopo sei anni di assenza. Chi passa sfida il Napoli. Alle 18:00 torna in campo la Sampdoria di Stankovic contro l'Ascoli, con vista sulla Fiorentina. Chiude i sedicesimi una sfida tutta rossoblù: il Bologna di Thiago Motta, in crisi di gioco e risultati, sfidano il Cagliari: è la Lazio ad attendere una delle due.