È ora di ‘Prosecco Fresco’, Canal saluta la nuova vendemmia: ‘Sará l’ultima’

Torna per il settimo anno consecutivo, l’atteso appuntamento con la vendemmia più simpatica e chiassosa del Veneto: ideatore e anima della festa ancora una volta Nicola Canal, il creatore di contenuti trevigiano da oltre 350 mila follower.

“Prosecco fresco” è il motivo scelto per questa nuova edizione, sulle note della hit estiva Italodisco dei The Kolors: irriverente, colorata, ammiccante ma con diversi spunti su cui riflettere. Dall’intelligenza artificiale con i contadini armati di visore, alla realtà aumentata con tanto di appello al mondo giovanile a vivere coi piedi per terra: “Il lavoro qui è reale, qui c’è sempre da sgobbare”.

Un video con tante comparse di ogni età auto candidatesi per un grande casting e immancabile, il “governatorissimo” Luca Zaia, presente anche quest’anno ma pure lui, almeno nell’incubo del Canal, costretto a lasciare il suo incarico a causa di un’intelligenza artificiale che si fa regime e vorrebbe la cementificazione delle colline Unesco dove nasce il vino tanto amato.

“Sarà l’ultimo mio video dedicato a questo tema – spiega l’influencer – i motivi sono molteplici e magari un giorno avrò occasione di parlarvene al meglio ma quello che posso dirvi ad oggi è che per me questo video è il miglior modo possibile per chiudere una meravigliosa saga durata 7 anni. Ci sono tanti altri temi da affrontare e per questo vi prometto che cercherò di farvi sentire il meno possibile la loro mancanza”.