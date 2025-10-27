Elezioni regionali, ecco i nomi di tutti i candidati nel Vicentino

Cinque candidati alla presidenza della Regione (di cui uno però al momento in sospeso), 16 liste in campo in questa campagna elettorale per un totale di 845 candidati alla carica di consigliere regionale. E’ questo il quadro delle prossime elezioni regionali che si terranno in Veneto il 23 e 24 novembre prossimi. Due giorni per delineare il dopo-Zaia.

Sabato 25 ottobre alle 12 si sono chiusi i termini per il deposito dei nomi: quelli dei candidati alla carica di Presidente della Regione sono stati depositati in Corte d’Appello a Venezia, mentre quelli dei futuri consiglieri regionali sono stati depositati presso i tribunali di ogni provincia.

La coalizione di centrodestra ha presentato il nome del proprio candidato a prendere il posto di Zaia, confermando la coalizione: dopo lunghi bracci di ferro “romani” è stata formalizzata la candidatura di nuovo per un leghista: Alberto Stefani, 32 anni, già sindaco di Borgoricco (Padova), deputato e segretario regionale del partito. A sostegno della sua candidatura ci sono sei liste: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Udc, Noi Moderati, Liga Veneta Repubblica.

Il campo largo del centro sinistra candida invece il dem Giovanni Manildo, avvocato, ex sindaco di Treviso. SAette le liste che lo sostengono: Partito Democratico, Avs, M5s, Volt Europa, Civiche venete per Manildo, Uniti per Manildo e Rc Sanità pace e lavoro.

Il medico Riccardo Szumski, radiato dall’Ordine dei medici per le sue scelte a difesa della libertà di scelta terapeutica, ex sindaco di Santa Lucia di Piave (Treviso) e l’unico che ha dovuto raccogliere le firme per poter candidarsi a Presidente della Regione. La sia lista Resistere Veneto è un movimento nato nel 2022 per “una sanità pubblica e vicina, per una Regione autonoma e responsabile, per la libertà di scelta e il rispetto dei diritti fondamentali”.E’ l’outsider che potrebbe essere la vera sorpresa di questa tornata elettorale. Il simbolo del suo movimento, dopo il deposito della candidature sabato, era al centro di un ricorso al tribunale di Verona con l’accusa di plagio, Questa mattina, 27 ottobre, è stato lo stesso Szumsky ad annunciare di avere vinto il ricorso e il sombolo potrà quindi essere utilizzato.

Quarto candidato è Marco Rizzo, 66 anni di Torino, ex deputato ed europarlamentare di Rifondazione Comunista e ora candidato con una nuovo gruppo politico dal nome Democrazia sovrana popolare.

Infine c’è la candidatura – in questo momento “sub iudice” – di Fabio Bui, 60 anni, già sindaco di Loreggia ed ex presidente della Provincia di Padova: è sostenuto dai Popolari per il Veneto, lista moderata ispirata al popolarismo europeo. La sua candidatura è però in sospeso per documentazione insufficiente: oggi la lista Popolari per il Veneto, che aveva proceduto domenica a depositare il documento mancante, ha presentato ricorso alla Cancelleria della Corte d’Appello di Venezia. “Siamo fiduciosi – ha detto Bui -, anche supportati dal parere di un pool di avvocati che stanotte hanno lavorato con noi per redigere un dettagliato ricorso. Sono in apprensione, ovviamente, per proseguire anche la mia campagna elettorale che è già breve e mi vede penalizzato da una decisione su un aspetto formale, confido però che venga sanato. Nel caso contrario faremo ricorso anche al Tar. Nel frattempo la macchina elettorale di tutta la Regione è bloccata. Ci auguriamo che venga sbloccata nell’interesse mio ma anche di tutti gli altri candidati perché la competizione elettorale è anche un esercizio di democrazia”.

Le sedici liste – i candidati nel vicentino

Giovanni Manildo

Uniti per Manildo presidente

Maurizio Scalabrin

Francesca Carampin

Andrea Comberlato

Rosaria Graziani

Luigi Creazzo

Valentina Pegoraro

Giuseppe Maria Toscano

Ilaria Storti

Edoardo Vajente

Partito democratico

Chiara Luisetto

Luca Cislaghi

Carole Ngah Biloa

Antonio Marco Dalla Pozza

Ilaria Sbalchiero

Maurizio Fipponi

Mattea Stella

Diego Zaffari

Ginevra Zanetti

Alleanza Verdi Sinistra

Adriana Carotti

Renzo Masolo

Erica Ceola

Carlo Cunegato

Rossella Maccà

Fabio Antonio Cappelletto

Paola Baccin

Davide Grazi

Paola Antonia Pellegrini

Le Civiche venete

Michela Meggiolaro

Gianfranco Cipresso

Antonella Bizzotto

Jacopo Ongaro

Martina Panzolato

Giovanni Menegato

Micaela Corà

Andrea Regosa

Maria Luisa Mischi

Volt

Margherita Rigoli

Mattia Francesco Albertin

Maja Urukalo Franov

Geremia Antonini

Rebecca Parrino

Alessandro Zorzi

Movimento 5 stelle

Simone Contro

Monica Gios

Edoardo Bortolotto

Michela Chimetto

Aurelio Marini

Francesca Stammelluti

Igor Ferrazzi

Pace Salute Lavoro Rifondazione

Marco Orlandi

Silvia Stocchetti

Paolo Benvegnù

Safietou Toure

Marco Fanton

Maria Cristina Giacinti

Francesco Cammelli

Paola Leggieri

Redento Geremia

Alberto Stefani

Fratelli d’Italia

Sergio Berlato

Elena Pavan

Joe Formaggio

Giulia Sottoriva

Francesco Enrico Gonzo

Maria Teresa Sperotto

Andrea Nardin

Cristina Zanini

Francesco Rucco

Lega

Luca Zaia

Manuela Lanzarin

Sergio Carrera

Alessia Bevilacqua

Roberto Ciambetti

Milena Cecchetto

Cristian Tonello

Morena Martini

Marco Zecchinato

Noi Moderati Civici per Stefani

Luca Vendramin

Lara Bisin

Matteo Gasparotto

Maria Cecilia Dal Balcon

Stefano Lain

Liana Dal Pozzolo

Luigi Lazzari

Cinzia Maraschin

Andrea Ronco

Forza Italia

Flavio Tosi

Maria Gabriella Strinati

Jacopo Maltauro

Chiara Tessarollo

Renzo Marangon

Paola Maria Vignaga

Roberto Rigoni Stern

Loredana Daniela Zanella

Gabriele Tasso

Unione di Centro

Luca Franzè

Catia Gambin

Diego Carotta

Silvia Lionello

Michele Dalla Negra

Elena Vencato

Emanuele Munari

Giulia Zausa

Massimo Tessarollo

Liga Veneta

Nicola Sella

Emanuela Fochesato

Massimiliano Max Gentilin

Barbara Sommaggio

Paolo Righi

Marzia Magagnin

Giacomo Ferro

Maria Dorigato

Gian Pietro Piotto

Riccardo Szumski

Resistere Veneto

Riccardo Szumski

Michela Cattozzo

Jurhan Abdula

Sara Cunial

Antonio Costalunga

Alessia Maria Lazzaretto

Davide Lovat

Rosa Lo Greco

Giulio Quadri

Fabio Bui

Popolari per il Veneto

Fabio Bui

Elena Storato

Riccardo Danieli

Manuelita Longhin

Costantino Fracasso

Emanuela Marenda

Angelo Bevilacqua

Cristina Marini

Andrea Bettin

Marco Rizzo

Democrazia Sovrana Popolare

Marco Rizzo

Elena Bertuzzo

Francesco Toscano

Elisabetta Cariolato

Riccardo Agricola

Susanna Cariolato

Manuel Contin

Patrizia Caproni

Antonio Cariolato

