Regionali, il Pd vicentino annuncia la squadra e lancia la sfida a destra con Manildo

Se il centrodestra temporeggia in cerca di una quadra, il centrosinistra corre veloce. Via libera infatti ai primi sette nomi del Partito Democratico vicentino in corsa per le Regionali 2025. La direzione provinciale ha approvato all’unanimità la squadra che, a detta del segretario Davide Giacomin, “rappresenta il meglio delle competenze, delle esperienze e delle sensibilità del nostro territorio”.

Una lista costruita, dice, “con metodo, ascolto e confronto – da febbraio ci siamo messi in cammino con i circoli, con gli amministratori e con le persone, per selezionare profili autorevoli e radicati”. Capolista sarà la consigliera regionale uscente Chiara Luisetto, riferimento per sanità e politiche sociali, seguita da Luca Cislaghi, esponente del mondo operaio dell’Alto Vicentino; Mattea Stella, già consigliera comunale ad Asiago; Antonio Marco Dalla Pozza, bancario ed ex assessore a Vicenza; Ilaria Sbalchiero, infermiera e assessora al sociale di Recoaro Terme; Maurizio Fipponi, sindaco di Val Liona e insegnante; e Diego Zaffari, libero professionista ed ex primo cittadino di Montorso, oggi consigliere comunale ad Arzignano. “Nei prossimi giorni completeremo la squadra con altri due nomi – precisa Giacomin – ma volevamo dare fin da subito un segnale chiaro di serietà e tempestività. Essere i primi in Veneto ad approvare la lista è un risultato che testimonia compattezza e visione”.

Il lancio ufficiale della campagna è fissato per venerdì 2 agosto alle ore 12, al Ristorante Pizzeria “Ai Sette Santi” di Vicenza, insieme al candidato presidente del centrosinistra Giovanni Manildo: “Con lui possiamo costruire un’alternativa concreta alla destra, che guida la Regione da troppo tempo. Sanità, casa, lavoro, trasporti e ambiente saranno i pilastri di questa battaglia – e lo faremo con una squadra pronta a mettersi al servizio della comunità”.

