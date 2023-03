Esplosione e incendio in una villetta nel padovano: morta una donna, feriti marito e figli

Dalle 8 di stamattina i vigili del fuoco stanno operando in Via Gorghi, a Sant’Urbano, in provincia di Padova, per un’esplosione, con successivo incendio, in un’abitazione per una probabile fuga di gas: coinvolta una famiglia di quattro persone. Feriti il papà e i due bambini, recuperata purtroppo priva di vita la mamma.

All’arrivo dei vigili del fuoco da Este, Rovigo e Padova, il papà con i due bambini si trovavano già fuori dall’abitazione mentre la donna è stata rinvenuta all’interno durante le operazioni di spegnimento: purtroppo nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiararne la morte.

I bambini e il papà sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem 118: uno dei minori è stato trasportato in elicottero in ospedale, gli altri due in ambulanza. Gravi i danni all’abitazione con alcuni muri perimetrali abbattuti, in corso le operazioni di bonifica e gli accertamenti per determinare le cause dell’esplosione.