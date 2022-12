Gelate in arrivo nella notte: dichiarato lo stato di attenzione

Il meteo regionale segnala che oggi nel pomeriggio e nella serata il cielo da molto nuvoloso a coperto con precipitazioni da sparse a diffuse, deboli o moderate.

Il limite delle nevicate in rialzo sulle zone prospicienti alla pianura da 800-1100 a 1200-1500 metri e su quelle interne da fondovalle a 1000-1300 metri, con fiocchi all’inizio anche nei fondivalle prealpini, ove inoltre non è del tutto escluso qualche episodio di gelicidio.

Considerati questi fenomeni meteorologici previsti per le prossime ore in Veneto, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha comunicato che, sulla base della situazione meteorologica attesa, è stata dichiarata la fase operativa di “attenzione” per “gelate” dalle 15 di oggi alle 8 di domani su valli prealpine e fondovalle dolomitici.

Negli stessi orari e giorni, lo stato di “attenzione” è stato dichiarato per “nevicate” nel fondovalle prealpini.