Gli atleti veneti di Pechino 2022 premiati dal Presidente Luca Zaia

Gli atleti del Veneto in gara a Pechino 2022 alle recenti Olimpiadi invernali, sono stati ricevuti a Palazzo Balbi per la cerimonia di premiazione voluta dal Presidente Luca Zaia e a cui ha partecipato anche il Presidente del Coni Giovanni Malagò. Un momento per ricordare le gesta sportive di giovani ragazzi che hanno saputo regalare grandi emozioni all’Italia rendendo il Veneto orgoglioso di averli tra i concittadini. Olimpiadi e Paralimpiadi hanno portato in dote un gran numero di medaglie facendo ben sperare per il 2026 quando la competizione internazionale sarà ospitata da Cortina assieme a Milano.

“Oggi abbiamo voluto celebrare –ha dichiarato Luca Zaia– i risultati, le medaglie, la determinazione degli atleti veneti che hanno partecipato alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di Pechino: una squadra di giovani che sicuramente ritroveremo tra quattro anni tra le nevi e il ghiaccio della Regina delle Dolomiti. Hanno dimostrato forza di volontà, spirito sportivo e voglia di vincere, sicuramente sapranno distinguersi anche nel 2026, nei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina. Nelle nostre vene scorre il desiderio di seminare e raccogliere successi per arrivare al vertice dello sport. I Giochi nelle nostre montagne rappresentano, infatti, un traguardo importante per tutti noi”.

In apertura della cerimonia di premiazione il violinista di Castelfranco Veneto, Andrea

Giovanni Zanon, ha intrattenuto la delegazione delle autorità e degli sportivi presenti a

Venezia con il suo violino realizzato con il legno delle Dolomiti venete.

“Abbiamo gli occhi addosso e le aspettative sono altissime – ha sottolineato il

Governatore -. Il Veneto ha le carte in regola per vincere questa sfida e assieme ai

nostri atleti sono certo che riusciremo a scrivere una delle pagine più importanti dello

sport olimpico. La ripartenza della montagna veneta inizia con gli eventi, il più grande

e importante di tutti: le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, che

lasceranno in eredità al territorio impianti e infrastrutture moderne e sostenibili”.

Il Presidente della Regione del Veneto assieme al Presidente del Coni ha consegnato il simbolo della regione agli atleti presenti: Renè De Silvestro, medaglia d’argento nello slalom gigante categoria sitting e di bronzo nello slalom speciale categoria sitting a Pechino 2022, Stefania Constantini, medaglia d’oro nel doppio misto di curling a Pechino 2022, Filippo Ambrosini, pattinaggio, Anna Comarella, sci di fondo, Lucia Dalmasso, snowboard, Lucrezia Fantelli, Freestyle, Mattia Gaspari, Skeleton, Davide Ghiotto, medaglia di bronzo nei 10.000m skating a Pechino 2022, Tommaso Leoni, snowboard.

Il Presidente ha ringraziato e ricordato anche Leonardo Donaggio, atleta di Freestyle, e

Lucia Scardoni, atleta dello sci di fondo, che non hanno potuto essere presenti

all’evento di Venezia.