Identificato ma non catturato l’investitore del poliziotto in A4. E’ in fuga verso la Romania

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ha un nome e un cognome e una foto segnaletica appuntata su tutte le pattuglie delle forze dell’ordine operative in Friuli Venezia Giulia e Veneto il presunto investitore dell’agente di polizia stradale travolto e ferito venerdì scorso sull’A4, in territorio di Grisignano di Zocco.

Al posto di blocco all’interno dell’area di servizio Tesina, approntato per un controllo di routine, il conducente aveva accelerato al posto di fermarsi, travolgendo intenzionalmente l’agente, poi soccorsi e ricoverato in ospedale con politraumi e fratture multiple da impatto.

Si tratta di un cittadino rumeno, pregiudicato, che anziché andare a zonzo per le strade del Vicentino – su una Bmw risultata rubata – doveva trovarsi all’indirizzo indicato per gli arresti domiciliari a cui risulta sottoposto. Risulta ricercato e gli investigatori sospettano che la sua via di fuga porti alla Romania, essendo stato avvistato tra Portogruaro e Udine dove lo stesso malvivente ha rubato due auto in rapida successione.

L’ultima, pare sia un furgone commerciale prelevato da un parcheggio della provincia di Udine. Il tutto, verosimilmente, nel tentativo di disperdere le proprie tracce passando di veicolo in veicolo, dopo aver abbandonato la Bmw sulla quale ha investito il malcapitato poliziotto. A renderlo riconoscibile nelle fisionomie personali, come riporta il Tg Rai Veneto, sarebbero state le inquadrature delle telecamere interne al bar della stazione di servizio, incrociando le banche dati dei criminali in libertà e in regime di semilibertà della zona, fino a riconoscere il fuggitivo.

Intanto rimangono stabili le condizioni dell’agente ferito, fuori pericolo ma per il quale si prospettano mesi su mesi di prognosi per la completa guarigione.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.