Muore in ospedale all’indomani dello schianto in moto: la vittima un barista 49enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ spirato nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza il motociclista di 49 anni – Stefano Bartolomei il nome -, soccorso in condizioni critiche venerdì pomeriggio a Bassano del Grappa, in prossimità del casello di ingresso della Spv.

Il 49enne, residente a Pozzoleone, è rimasto vittima di uno scontro su un suv Volksvagen – e da chiarire rimane l’eventuale secondo impatto su un tir – mentre viaggiava in sella alla sua motocicletta Yamaha, nel tratto della strada provinciale Nuova Gasparona che affianca l’accesso alla Superstrada a Bassano Ovest. Una manovra di svolta e forse un sorpasso in corso avrebbero causato la prima collisione.

Rispetto alle iniziali notizie frammentarie che giungevano da Bassano del Grappa, diffuse venerdì nell’immediatezza del fatto, si è venuta a sapere l’età effettiva e la provenienza di chi in quelle ore era definito come paziente in condizioni critiche, e la dinamica sommaria dell’incidente, che va definita nella sequenza. Un dramma che ha visto tre veicoli coinvolti: la moto della vittima, un suv Tuareg e un autoarticolato in transito che avrebbe travolto la due ruote sull’asfalto dopo un primo impatto tra auto e motocicletta, sotto gli occhi di chi era sull’attiguo parcheggio del casello Spv.

Il ricovero d’urgenza in ambulanza del 118 direttamente al polo provinciale era stato deciso sul posto, venerdì intorno alle 16.30, dal personale medico del Suem 118 in virtù del grave trauma cranico con possibile coinvolgimento a livello cerebrale. Purtroppo, le impressioni ricavate dalla squadra sanitaria inviata sul posto si sono rivelate veritiere e, a distanza di circa 24 ore, il vicentino è deceduto. Illesi i conducenti del mezzo pesante e del suv, un automobilista vicentino di Montecchio Maggiore. Rilievi quantomai impegnativi affidati alla polizia locale, con supporto anche del personale della Spv.

Stefano Bartolomei era conosciuto nell’area del Bassanese per la sua attività professionale di barman e cameriere, sempre a contatto con la clientela, da persona disponibile e di indole socievole come viene descritto. Inoltre, era un profondo amante degli animali, cani in particolare, con cui condivideva la sua casa. Il 49enne era originario proprio della città del Ponte degli Alpini, ma da qualche anno risiedeva a Pozzoleone. Alla notizia della sua morte sono in molti a dolersene sui canali social lasciando ricordi e messaggi di affetto e tristezza.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.