Auto urta e fa cadere una moto in rotatoria. Ferito il 44enne sbalzato al suolo

Ambulanza vicina al ponte sull’Astico sui confini tra Sarcedo, Fara e Breganze nella seconda mattinata di domenica, per i soccorsi prestati a un motociclista di 44 anni di Schio, dopo il pericoloso “sbalzo” sull’asfalto in seguito alla collisione tra due veicoli. Richiesta inoltrata al 118 alle 10.45 di ieri, con intervento del Suem dal presidio “Alto Vicentino” di Santorso e ricovero in codice giallo del ferito.

Nel dettaglio, i due veicoli coinvolti sono una Renault Clio, condotta da F.L. (77 anni di età, residente a Fara Vicentino), e una moto Keeway, con in sella lo scledense D.D., 44enne, che viaggiava da solo. Pare che entrambi i conducenti si muovessero da Sarcedo verso il ponte sull’Astico, tra via Granezza e via Bassano, sulla Sp 121.

Sulle cause della collisione indagano gli agenti di polizia locale Nord Est Vicentino, subito intervenuti sullo scenario dell’incidente stradale con due pattuglie operative. Entrambe in supporto alle operazioni di soccorso e per la messa in sicurezza del tratto interessato nella loro prima fase di lavoro, per dedicarsi in quella successiva a raccolta di testimonianze utili e ai rilievi oggettivi.

La dinamica che ha portato la vettura quattro ruote a urtare il motociclo appare chiara, in attesa del report conclusivo che assegnerà le responsabilità sul sinistro. La Renault Clio in ogni caso alla sua immissione nell’incrocio circolare avrebbe urtato il motoveicolo Keeway sul lato destro, spingendo al suolo pilota e mezzo. Si sospettano possibili fratture ad uno degli arti per lo scledense e altre lesioni non propriamente lievi, comunque non di gravità tale da pregiudicarne la vita.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.