La Regione dice “no” al sostegno a case di riposo e persone non autosufficienti

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“La Regione Veneto dice “no” al sostegno a case di riposo e persone non autosufficienti”. La denuncia arriva da Chiara Luisetto, capogruppo del Pd e vicepresidente della Commissione Sanità, che definisce quella della giunta una “scelta sbagliata davanti ad un settore in piena emergenza” .

Chiara Luisetto spiega: “Il Veneto conta oltre 250mila anziani non autosufficienti, pari al 21,2% della popolazione over 65. E ci sono più di 10mila persone in lista d’attesa per ricevere il sostegno economico indispensabile per far fronte ai costi delle rette della Casa di riposo. Eppure, malgrado questo scenario di emergenza, la Giunta regionale non assume l’impegno di un intervento concreto”. prima firmataria di un ordine del giorno collegato all’assestamento di bilancio che chiedeva sostegno alle strutture residenziali pubbliche per anziani non autosufficienti, Luisetto ha evidenziato: “Le nostre richieste erano quelle di procedere urgentemente con la riforma delle Ipab per superare l’attuale fragilità economica e gestionale delle strutture, e di assumersi l’impegno ad aumentare il numero delle impegnative di residenzialità con un loro adeguamento al rialzo, aumentando al contempo il Fondo per la non autosufficienza.

Tra gli altri impegni contenuti nell’ordine del giorno, la revisione sia della scheda SvaMA, il sistema di valutazione che rileva la gravità della non autosufficienza della persona, rendendola più adeguata alla realtà attuale, sia dei requisiti di autorizzazione e accreditamento per le strutture, garantendo standard di qualità che mettano al centro i bisogni dei cittadini e la dignità degli operatori. Tutte misure indispensabili – ha concluso Luisetto – ma sulle quali è calato ugualmente un no della maggioranza e della Giunta”.

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