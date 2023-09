L’Istituto Oncologico Veneto scala la classifica internazionale dei centri di ricerca sul cancro

“L’Istituto Oncologico Veneto cresce di qualità e autorevolezza internazionale di anno in anno. Per la sanità veneta è un motivo di grande orgoglio, perché in oncologia si tratta di salvare quante più vite possibili. Ringrazio per l’abnegazione e la grande preparazione scientifica tutto il personale medico e infermieristico e la Direzione Strategica”.

Così il presidente della Regione Veneto Luca Zaia commenta i risultati in crescita ottenuti dall’Istituto con sedi a Padova e Castelfranco nel ranking della prestigiosa testata giornalistica statunitense Newsweek, la rivista che annualmente “mette in fila” i migliori ospedali specializzati del mondo, in collaborazione con la società di ricerca globale Statista.

A dominare i ranking realizzati da Newsweek sono soprattutto gli ospedali americani quasi sempre da soli sul podio, ma le strutture italiane sono molto presenti in tutti i ranking.

“Lo Iov sale al terzo posto tra gli Irccs pubblici monotematici in Italia – dice Zaia – ma cresce anche nel ranking mondiale, salendo al 127^ posto, posizione peraltro conquistata tra migliaia e migliaia di Istituti nel globo e quindi già di assoluto prestigio”.

“Newsweek – conclude Zaia – certifica, se ancora ve ne fosse bisogno, che l’oncologia veneta è d’eccellenza non solo in Italia, ma in Europa e nel mondo intero, con una crescita quali-quantitativa straordinaria”.