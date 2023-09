Stagione teatrale Thiene al via: un mix di classico e contemporaneo, ricordando di Pierluca Donin

Se l’importanza della cultura per una città si vedesse dall’attaccamento alla sua stagione teatrale, la presentazione della stagione di prosa del Teatro Comunale di Thiene non potrebbe che essere il segno di una cittadinanza che nella cultura ci crede davvero.

C’erano almeno un centinaio di persone, infatti, ieri sera in sala consiliare per conoscere quali saranno gli spettacoli che animeranno la 43esima stagione che si terrà nella “bomboniera” del Comunale fra l’autunno del 2023 e la primavera del 2024. Quella che inizierà ad ottobre sarà infatti una stagione davvero ricca di proposte diverse e interessanti, che ancora una volta porteranno a Thiene i migliori spettacoli nazionali, in un mix di spettacoli classici, moderni e contemporanei, nei quali non manca la riflessione ma anche la leggerezza. Gianluca Guidi, Giampiero Ingrassia, Lodo Guenzi, Galatea Renzi, Paolo Calabresi, Monica Guerritore, Gabriele Lavia, Silvio Orlando, Alessio Boni, Franco Branciaroli e Stefano Massini sono solo alcuni dei nomi degli attori che cacheranno il palco del Comunale in questa stagione

Una presentazione particolarmente toccante e commossa, quella di quest’anno, nella quale tutti hanno voluto ricordare la figura di Pierluca Donin, scomparso improvvisamente qualche settimana fa, e che in quanto direttore di Arteven insieme a Silvano Guarda ha sempre curato la rassegna thienese.

“A ogni nuovo cartellone, spettatori affezionati confermano la propria fiducia alla proposta thienese e tanti nuovi, soprattutto giovani, si avvicinano per la prima volta in un approccio che permette loro di vivere il mondo della Prosa teatrale nelle sue massime espressioni” ha detto il sindaco, Giampi Michelusi.

Una rassegna che, ha voluto ricordare proprio l’assessora Ludovica Sartore “è frutto del lavoro e della collaborazione di tanti: gli spettatori, il cui giudizio rappresenta un importante indicatore per scelta dei titoli, Arteven, che anche quest’anno si è messa in ascolto delle esigenze del fidato pubblico di Thiene e ha avanzato ottime proposte, gli sponsor, che offrono non solo un supporto economico, ma spunti e idee, l’Ufficio Cultura, che investe tempo, energie e competenza e l’Amministrazione, che con forza e convinzione la promuove nella consapevolezza di quanto la Cultura si confermi un bene ‘primario’ per la società”.

“Il Teatro Comunale di Thiene con il suo pubblico di appassionati rappresenta un fiore all’occhiello non solo per l’amministrazione comunale, ma anche per l’intero Veneto. Gli attori hanno un buon ricordo del loro passaggio a Thiene e questa è anche la stagione il trentennale della collaborazione fra Arteven e Thiene. Su questo palcoscenico si sono esibiti i più grandi interpreti del teatro di prosa e hanno danzato compagnie di rilevanza internazionale. Più che un Teatro questo è una sorta di faro, un luminoso punto di riferimento per una comunità che ha ancora il piacere d’incontrarsi grazie alla cultura”.

Gli spettacoli

La Stagione di Prosa 2023/24 si aprirà con un sorriso sulle labbra martedì 14 novembre 2023 con lo spettacolo La strana coppia, di Neil Simon, con Gianluca Guidi, che firma anche la regia, e Giampiero Ingrassia. Narra, fra esilaranti gag la difficile e complicata convivenza tra due uomini dalle personalità diametralmente opposte. Le repliche saranno mercoledì 15 e giovedì 16 novembre.

Il 28, 29 e 30 novembre 2023 il sipario si aprirà sulla commedia “gialla” Trappola per topi di Agatha Christie nella traduzione e adattamento di Edoardo Erba con Lodo Guenzi, la regia di Giorgio Gallione.

Martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 dicembre 2023 sarà la volta di Anna Karenina, tratto dall’omonimo capolavoro di Lev Tolstoj, nell’adattamento di Gianni Garrera e Luca De Fusco, che ne firma anche la regia, con Galatea Ranzi: uno dei romanzi più importanti della storia della letteratura viene portato in scena in un periodo assai particolare del rapporto tra la nostra cultura e quella russa. È una scelta di politica culturale quella di distinguere tra il dissenso politico sull’azione dello stato russo e il consenso entusiastico che la cultura europea occidentale deve alla cultura e alla letteratura russa.

Il nuovo anno si apre il 16, 17 e 18 gennaio 2024 con Perfetti sconosciuti, uno spettacolo di Paolo Genovese con Paolo Calabresi, che porta in scena l’adattamento dell’omonimo film: una brillante commedia sull’amicizia, sull’amore e sul tradimento.

Segue, il 30 e 31 gennaio e il 1° febbraio 2024, Iliade. Il gioco degli dei uno spettacolo del Quadrivio liberamente ispirato dall’Iliade di Omero e realizzato in occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023, con Alessio Boni. La regia è di Roberto Aldorasi, Alessio Boni e Marcello Prayer, che riscrivono e mettono in scena l’Iliade per specchiarsi nei miti più antichi della poesia occidentale e nella guerra di tutte le guerre.

Il 13, 14 e 15 febbraio 2024 andrà in scena Ciarlatani di Pablo Remón con Silvio Orlando. Racconta la storia di due personaggi legati al mondo del cinema e del teatro.Una satira sul mondo del teatro e dell’audiovisivo, ma anche una riflessione sul successo, sul fallimento e sui ruoli che ricopriamo, dentro e fuori la finzione.

Rocco Papaleo è protagonista de L’ispettore generale di Nikolaj Gogol, uno dei più grandi capolavori della drammaturgia russa, in scena martedì 27, mercoledì 28 e giovedì 29 febbraio 2024. Una commedia in cui emergono la mascalzonaggine, l’imbroglio e l’assenza di buona fede da parte del protagonista e degli altri personaggi.

Martedì 5, mercoledì 6 e giovedì 7 marzo 2024 Monica Guerritore e Claudio Casadio sono Ginger & Fred di Federico Fellini, Tonino Guerra e Tullio Pinelli, nell’adattamento e regia di Monica Guerritore.

La seconda proposta di marzo, nei giorni martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21, è il classico omaggio a Carlo Goldoni, quasi immancabile nelle Stagioni thienesi. Gabriele Lavia e Federica Di Martino sono i protagonisti di Un curioso accidente, regia di Gabriele Lavia.

Da Goldoni a Shakespeare con l’ultimo spettacolo della Stagione di Prosa, Il Mercante di Venezia il 16, 17 e 18 aprile 2024 con Franco Branciaroli.

Fuori abbonamento

Gli spettacoli fuori abbonamento di questa Stagione sono due. Il primo, in scena martedì 24 e mercoledì 25 ottobre 2023 è L’interpretazione dei sogni con Stefano Massini, che firma anche la regia. Lo spettacolo è liberamente ispirato e tratto dagli scritti di Sigmund Freud.

Il secondo, che si terrà sabato 25 novembre 2023 è Preludes Danze al pianoforte, con Anbeta Toromani, Alessandro Macario e Amilcar Moret Gonzales, con coreografie di Massimo Moricone e Sofia Vasheruk al pianoforte.

Gli altri appuntamenti

Domenicateatro (spettacoli per famiglie): il 14 gennaio 2024 Pollicino Show; il 21 gennaio Il libro della giungla; il 28 gennaio Peter Pan ovvero l’isola dei bambini sperduti; il 4 febbraio Mirta sulla coperta (ingresso gratuito).

Autunno Classico (concerti di musica classica): sabato 14 ottobre 2023, Struggimento classico e malinconie romantiche tra scherzi d’autore (in programma: Mozart, Beethoven, Brahms e Schubert); Domenica 22 ottobre 2023, Il Romanticismo in salotto (in programma: Schubert, Schuman); Domenica 29 ottobre 2023 Resilienza sonore: archi vibranti di vita (in programma: Malpiero, Maderna e Sgambati).

I Giovani e il teatro

Anche quest’anno saranno offerti agli studenti delle Superiori, individuati di volta in volta dagli Istituti Scolastici di appartenenza, cinquecento biglietti gratuiti per far conoscere il teatro alle giovani generazioni. Il progetto è supportato economicamente dal Lions Club Thiene Host. Prosegue anche per questa Stagione la riduzione di abbonamenti e biglietti per gli under 30.

L’Inclusione va a teatro

ENGIM impresa formativa è una impresa sociale nata dall’esperienza decennale di ENGIM in ambito di formazione e lavoro, che ha l’obiettivo la formazione dei giovani attraverso l’imparare facendo in situazioni e contesti reali. Si rivolge in particolare ai giovani più fragili e vulnerabili diventando spazio di formazione e crescita per sperimentare le proprie capacità e scoprire i propri talenti. In particolare con il progetto “Abilmente” l’impresa sociale accompagna più di 30 giovani nel delicato passaggio tra scuola e lavoro, attraverso il lavoro al bar e nei laboratori, attraverso la socializzazione sviluppano autonomia ed un’identità adulta. Con la gestione del bar del foyer del teatro viene ampliato il novero delle attività da proporre ai ragazzi che si possono misurare con una nuova sfida lavorativa. Inoltre poter presidiare un luogo di cultura ci permette di investire nel bello e nell’arte come strumenti di emancipazione e crescita.

Informazioni e prenotazione

La campagna per gli abbonati storici apre dal 18 settembre al 29 settembre 2023. Cambi posto e turno dal 2 al 4 ottobre 2023. Le nuove sottoscrizioni sono possibili dal 5 ottobre e fino alla data del primo spettacolo. I biglietti singoli per lo spettacolo La strana coppia saranno in vendita da lunedì 13 novembre, tutti gli altri da venerdì 17 novembre.

Gli spettacoli della XLIII Stagione Teatrale Thienese inizieranno alle ore 20.45.

Ufficio Cultura negli orari di apertura al pubblico, piazza A. Ferrarin 1, tel. 0445-804.745-746, teatro@comune.thiene.vi.it e cultura@comune.thiene.vi.it, IAT Thiene e la Pedemontana Vicentina, piazzetta Rossi, 17 tel. 0445-804.837, info@visitpedemontana.com.

Vendita biglietti

La vendita al botteghino è possibile da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Per l’acquisto on line su myarteven.it e vivaticket.com e relativi punti vendita. Il programma della XLIII Stagione Teatrale Thienese è consultabile nei siti: comune.thiene.vi.it – myarteven.it – vivaticket.com – visitpedemontana.com e presso tutte le aziende di promozione turistica del vicentino.