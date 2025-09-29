Serie A: Napoli sconfitto dal Milan e agganciato in vetta da Milan e Roma

Il Milan batte il Napoli a San Siro e, adesso, dopo 5 giornate di campionato, ci sono tre squadre al comando con 12 punti: il Diavolo di Max Allegri, i campioni d’Italia di Antonio Conte e la tosta Roma di Gian Piero Gasperini, miglior difesa del campionato con un solo gol al passivo. I giallorossi all’Olimpico superano 2-0 un Verona bello ma sciupone. Con la caduta dei partenopei a Milano, non ci sono più compagini a punteggio pieno.

Le altre gare della domenica. Tris del Sassuolo all’Udinese: 3-1 per i neroverdi nel lunch-match di Reggio Emilia. Botta e risposta tra Lecce e Bologna al Via del Mare: 2-2 finale con primo gol in A per il 17enne attaccante di scuola milanista Francesco Camarda che fissa il punteggio al 94esimo. Pareggio senza reti, ma, ricco di emozioni per il derby toscano Pisa-Fiorentina, con i padroni di casa più volte vicini alla rete del vantaggio.

Milan-Napoli 2-1. Grandi emozioni nel posticipo domenicale di questo quinto turno di campionato. Partenza a razzo dei rossoneri che sbloccano il match dopo tre minuti grazie a Saelemaekers: il belga si fa trovare pronto sul secondo palo e capitalizza una meravigliosa cavalcata di Pulisic sulla fascia sinistra. Lo stesso scatenato “Capitan America” firma il raddoppio al 31′ dopo una combinazione Pavlovic-Fofana. Si va così al riposo sul 2-0.

Reazione Napoli e finale infuocato. Nel secondo tempo, potenziale episodio da porte girevoli della sfida: minuto 56′, Anguissa costringe Maignan al miracolo con un colpo di testa, ma, sulla ribattuta del portiere francese, Estupinan atterra Di Lorenzo che sta per segnare a porta vuota. Rigore ed espulsione segnalata all’arbitro Chiffi dal Var: Milan in 10 uomini e De Bruyne accorcia le distanze dal dischetto. Sliding doors per gli ospiti? No perchè i rossoneri si confermano squadra e riescono a resistere ai ripetuti assalti del Napoli.