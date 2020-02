Padova capitale europea del volontariato: il via con Mattarella, ricordando Silvia Romano

Sono migliaia i volontari che da tutta Italia e non solo hanno raggiunto oggi Padova per partecipare alla cerimonia inaugurale di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020, una tre giorni di eventi, tavoli di lavoro e convegni dedicati al tema del volontariato. Tra gli ospiti intervenuti nella mattinata condotta da Riccardo Bonacina, Fondatore di Vita Non Profit e l’attrice Lella Costa alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, vi sono stati il sindaco di Padova Sergio Giordani, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, la portavoce del Forum del Terzo Settore Claudia Fiaschi, Carlo Borgomeo Presidente Fondazione Con il Sud, Don Dante Carraro fondatore Direttore di Cuamm, Domenico De Maio direttore generale Agenzia Nazionale Giovani e l’ex Magistrato Gherardo Colombo.

Per il presidente della Repubblica, la giornata padovana è stata un vero e proprio bagno di folla. “Il volontariato – ha detto Mattarella – è votato alla fratellanza e alla pace. Per sua natura è portato ad alzare lo sguardo oltre i confini del proprio Paese, per guardare all’umanità. Il volontariato è una energia irrinunciabile della società”. “Desidero ribadire qui – ha aggiunto il Capo dello Stato – l’apprensione per le sorti di Silvia Romano, la giovane rapita in Kenia mentre svolgeva la sua opera generosa di solidarietà e di pace. Da Padova, capitale del volontariato non può mancare per lei il nostro pensiero, che si unisce al costante impegno delle istituzioni per ottenerne la liberazione”.

“Il volontariato non ama il clamore, non gradisce la riconoscenza, preferisce l’operoso silenzio, ma quando abbiamo condiviso con il Sindaco di Padova, la possibilità di candidare la nostra città a Capitale Europea del Volontariato eravamo convinti che ciò ci avrebbe permesso di far emergere la grande funzione educativa e culturale che rappresenta oggi il volontariato italiano” ha detto Emanuele Alecci, responsabile del Comitato Padova Capitale Europea del Volontariato e Presidente CSV Padova nel salutare il presidente della Repubblica.