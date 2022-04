“Ponte dell’amicizia” di Nikolajewka imbrattato con la Z, Alpini considerati nazisti da stampa russa

Un altro segno di sfregio e crudeltà quello che arriva questa volta direttamente dalla Russia, ad essere colpito è uno degli elementi simbolo in ricordo di quanto accaduto nella Seconda Guerra mondiale. Costruito dall’Associazione Nazionale Alpini proprio in memoria dei caduti di quel conflitto, era stato intitolato “Il ponte dell’amicizia” ed è stato costruito nel 2018 a Nikolajewka grazie all’impegno anche degli alpini della nostra regione e che oggi finiscono nel mirino del quotidiano on line russo bloknot-voronezh.ru “rei” di avere costruito il manufatto e “gettato con arroganza un ponte coi nazisti di Livenka“. Nel ponte, sopra le sagome che raffigurano proprio i nostri alpini, è comparsa una Z, simbolo dell’esercito russo nella guerra in Ucraina.

“La comparsa, a Nikolajevka sul ponte costruito dagli Alpini dell’Ana e in una casa abitata da cittadini ucraini a Montecchio Maggiore, della Z diventata simbolo di guerra

e aggressione, sono due episodi deplorevoli, espressione di violenza e odio, che tutta la comunità civile respinge con sdegno”.

Lo dichiara il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che si dice “sconcertato dal

clima di violenza che si va diffondendo, non solo attraverso la guerra, ma anche con la

comparsa di simboli tristi e inequivocabili”.

“Esprimo vicinanza e solidarietà ai cittadini ucraini di Montecchio e sdegno per lo sfregio vergato a infangare la memoria e il presente degli Alpini, proprio

nel giorno in cui il Senato Italiano ha votato pressochè all’unanimità la creazione della

Giornata Nazionale della Memoria degli Alpini. Quelle Z – conclude Zaia – sono

semplicemente un simbolo d’inciviltà, un inno alla guerra che respingiamo con tutta la

nostra forza”.

“Pensavamo di averne già sentite di tutti i colori, invece scopriamo, con disgusto e amarezza, che i nostri alpini e la loro storia sono stati accusati di fascismo da alcuni siti web russi”. Con queste parole, il presidente dell’Intergruppo Lega – Liga Veneta, Alberto Villanova, commenta la notizia apparsa oggi sui quotidiani.

“La guerra, purtroppo, è anche questo – continua Villanova – campagna di disinformazione e Fake news per distorcere la verità, aizzare gli animi e fomentare reazioni di sdegno contro tutti coloro che non sono alleati, che non appoggiamo la guerra. Cosa ancora più grave è che nel mirino della propaganda russa sia finito il ponte dell’amicizia costruito dagli Alpini bresciani nel 2018 e il monumento che, a Rossosch, ricorda tutti i caduti nelle guerre in Russia. Vi sono foto che ritraggono, appunto, una lettera “Z” apposta sulle sagome degli Alpini che costituiscono le sponde del ponte. Ponte che è stato donato alla cittadinanza dall’associazione nazionale Alpini (Ana), a cui oggi, a nome dell’Intergruppo che rappresento nel Consiglio regionale del Veneto, esprimo grande solidarietà e vicinanza per l’oltraggioso attacco”.

“Se le penne nere sul cappello degli alpini sono diventate simboli fascisti, è perché si sta giocando sull’ignoranza del passato e si fa leva sulla rabbia, distorcendo la memoria a favore di sentimenti d’odio verso chiunque non sostenga l’invasione. Il nostro compito è non lasciar correre e rispondere con la verità, affinché ciò che di buono è stato fatto dai nostri Alpini non venga manipolato, né dimenticato”, conclude Villanova.