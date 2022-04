Fermato per un controllo, era alla guida di un mezzo rubato e in stato di ebbrezza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un uomo di 36 anni di Sandrigo è stato fermato dai carabinieri di Arzignano in seguito ad un normale controllo della circolazione. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri, 5 aprile, quando i militari hanno notato un furgone che procedeva con andatura e modalità sospette. In quel momento è scattato l’alt con l’uomo chiamato a rispondere del suo strano comportamento alla guida ma a quel punto gli agenti avevano già colto le condizioni fisiche del conducente decidendo di approfondire i controlli.

Una volta fermato il mezzo, in via Vicenza ad Arzignano, è servito il supporto di un secondo equipaggio della tenenza di Montecchio Maggiore, il conducente è stato identificato mentre per il mezzo si è scoperto che era stato rubato poche ore prima a Montorso Vicentino presso l’abitazione di un residente della zona. I militari dell’Arma, a quel punto, hanno sequestrato il furgone per poi restituirlo al legittimo proprietario che ne aveva denunciato il furto. I successivi accertamenti hanno rilevato al conducente un tasso alcolemico pari a 2,5 g/l e pertanto oltre ad essere denunciato per ricettazione, il 36enne è stato deferito per guida in stato di ebbrezza. L’uomo dovrà rispondere dei reati alla competente Autorità Giudiziaria.

Per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona sottoposta ad indagini in relazione alla vicenda sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.