Professore bassanese in pensione travolto da un tronco mentre transita in bici su un sentiero

Drammatico incidente ieri su un sentiero del monte Grappa sul versante trevigiano. A rimanere gravemente ferito un professore bassanese in pensione, Manrico Parolin, di 69 anni, a lungo insegnante di educazione fisica all’Istituto Einaudi.

Il fatto è accaduto ieri mettina lungo una strada boschiva di Crespano del Grappa, vicino a via Solaroli.

Come riporta Il Giornale di Vicenza, l’uomo stava transitando in mountain bike proprio nel momento in cui è caduto a terra un grosso ramo potatoi da alcuni boscaioli. Il tronco l’ha centrato in pieno, facendolo sbattere a terra con violenza. Son stati gli stessi boscaioli a spostare il tronco d’albero, mentre l’amico ciclista che era con lui allertava immediatamente il Suem 118: il 69enne è stato trasportato con l’elicottero di Treviso all’ospedale Ca’ Foncello, dove è ricoverato in terapia intensiva. La prognosi è riservata.