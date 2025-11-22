Protesta ambientalista con Greta Tumberg a Venezia: Canal Grande colorato di verde

Questa mattina il Canal Grande di Venezia si è di nuovo colorato di verde: un’azione dimostrativa ripetuta stamane in altre nove città italiane (fra cui Padova), promossa da Extinction Rebellion.

Il colorante è stato lanciato dal Ponte di Rialto alla presenza anche dell’attivista svedese Greta Thunberg. Nel Canal Grande è stata versata fluoresceina, sostanza innocua che si dissolve in acqua in poco tempo. Un’azione che ha ripetuto quella messa in atto due anni fa dallo stesso gruppo ambientalista. Thunberg e altri 36 attivisti di Extinction Rebellion sono stati multati e allontanati da Venezia per 48 ore dopo la protesta non autorizzat.

L’azione dimostrativa ha attirando l’attenzione di residenti e turisti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno campionato l’acqua per gli accertamenti del caso: la macchia, ben visibile in superficie, si è estesa per alcune decine di metri lungo il canale, senza che siano stati segnalati problemi per la navigazione. Presenti anche le autorità competenti per la vigilanza lagunare e le forze dell’ordine. Sul Ponte di Rialto è stato steso uno striscione con scritto “Fermare l’ecocidio”.

L’azione, realizzata da alcune decine di persone, è giunta in contemporanea con la chiusura di Cop30 a Belem (Brasile), dove anche a causa dell’assenza degli Stati Uniti è stato chiuso un compromesso al ribasso.

