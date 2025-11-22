Il sindaco – operaio spala la neve: “Strade aperte, ricordatevi di andare a votare”. VIDEO

In tempi di magra per gli enti locali, con personale sempre più ridotto all’osso, anche il sindaco è chiamato ad un’operatività che va ben oltre la sua carica amministrativa. Succede anche a Laghi, dove Marco Lorenzato è abituato a diversi fronti tra rappresentanza istituzionale, compiti impiegatizi e, all’occorrenza, anche operaio comunale.

E così, dopo la nevicata che ha fatto capolino fra la tarda serata di giovedì e la mattinata di ieri, il primo cittadino del paese meno popolato della regione, senza perdersi d’animo si è messo alla guida del mezzo spartineve per garantire viabilità e sicurezza ai suoi cittadini. Almeno una decina i centimetri nel capoluogo, oltre venti quelli caduti invece nelle contrade più alte. Una zona particolarmente favorevole per la dama bianca, non tanto per l’altitudine – solo 550 metri – ma proprio per le condizioni ambientali capaci di trattenere un’aria più fredda e quindi temperature più basse.

E significativo anche il messaggio lanciato durante il servizio, circondato da un paesaggio quasi fiabesco: ” Il 23 e 24 novembre ricordatevi di andare a votare, niente scuse, le strade sono aperte”. Un riflessione a mezzo video tra simpatica ironia e realtà: non sono pochi infatti i residenti anche anziani che, più distanti dal centro, in assenza di un adeguato sgombero del manto nevoso, faticherebbero a raggiungere la piazza e quindi i seggi elettorali.

