Raccolta fondi pro Ucraina, in regione arrivati già oltre 150 mila euro

La crisi umanitaria, che vede l’Ucraina in ginocchio per mano della Russia, si fa ogni giorno sempre più pesante. Si susseguono di ora in ora nuove iniziative a favore di chi si ritrova, suo malgrado, in una situazione disperata. Nella giornata di oggi, come riportato dalla nostra redazione nazionale, c’è stato il tanto atteso “cessate il fuoco” per consentire il corridoio umanitario indetto per l’evacuazione di civili. Dopo i bombardamenti della notte con numerosi bambini vittime delle esplosioni, si attendono nuovi arrivi di profughi che verranno accolti con la speranza di non sentire più gli assordanti rumori divenuti per molti incubi impressi nella mente e difficilmente cancellabili.

Per far fronte alle innumerevoli richieste di aiuto, nei giorni scorsi, anche la regione Veneto ha attivato una raccolta fondi. I primi dati comunicati dimostrano grande sensibilità dei cittadini che hanno già effettuato 1.098 versamenti per un totale di 151.826 euro raccolti. La possibilità di donare soldi a sostegno degli aiuti umanitari prosegue e la regione invita tutti a farlo tramite il conto corrente intestato a:

REGIONE DEL VENETO – Causale SOSTEGNO EMERGENZA UCRAINA –

Iban IT65G0200802017000106358023 – Bic/swift UNCRITM1VF2,