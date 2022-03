Opera da 100 mila euro sulla rete idrica e fognaria. Al lavoro gli operai di Medio Chiampo

Cantiere aperto a Zermeghedo per la sostituzione di 120 metri di linee fognarie e di acqua potabile ormai troppo in là con gli anni, per un’opera inserita in un graduale progetto di ammodernamento della rete pubblica pianificato nel tempo dall’ente gestore delle risorse idriche locale, l’azienda Medio Chiampo Spa.

La “location” dei lavori in corso da pochi giorni è l’area cittadina tra via Vittorio Veneto e via Piave. La vecchia linea di condotte sarà rimpiazzata da una nuova tubatura in vetroresina al posto dell’attuale in calcestruzzo, per quanto riguarda la linea fognaria meteorica, e con una nuova tubatura in polietilene per la rete idrica.

Reso noto anche il costo complessivo di questo importante stralcio d’intervento in corso d’opera nel paese dell’area Ovest Vicentino, quantificato in 100 mila euro. Per i tempi previsti di “work in progress”, se il meteo sarà stabile il cantiere sul sottosuolo dovrebbe persistere in loco al massimo per un mese, con disagi minimi alla circolazione stradale e ai residenti del quartiere, salvo un divieto di transito temporaneo per agevolare gli operai nei lavori: durante il giorno via Piave, infatti, rimane chiusa al traffico per poi venie riaperta regolarmente in orario serale.