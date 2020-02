Raffiche di vento in arrivo: stato di attenzione su zone montane e pedemontane

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il centro funzionale per la segnalazione meteo della Regione Veneto ha diramato lo stato di attenzione dalla mezzanotte di oggi alle 14 di domani, venerdì 28 febbraio, per le previsioni di raffiche di vento. Forti venti settentrionali sono previsti in particolare sulle zone montane, a tratti caratterizzati da correnti ad elevata intensità in alta quota. Le prime folate d’aria risultano già in arrivo a partire dal pomeriggio odierno, destinate a crescere con il passare delle ore fino a raggiungere il culmine tra la notte e la prima mattinata di domani. Lo stato di attenzione, che precede quello di allarme, è stato comunicato ad enti pubblici, associazioni di volontariato e forze dell’ordine che operano nel settore dei soccorsi e della vigilanza.

“Si raccomanda agli enti destinatari di prestare – recita la nota emanata dalla Regione Veneto – la massima attenzione per la sorveglianza dei fenomeni previsti sul territorio di competenza e di prepararsi con congruo anticipo, rispetto agli orari indicati nel presente

avviso, alla gestione di eventuali fenomeni emergenziali”.

In caso di particolari criticità o situazioni di emergenza, dunque, tutti i destinatari della comunicazione saranno pronti a mettersi al servizio del territorio e della popolazione in caso di bisogno, a partire da vigili del fuoco e Protezione Civile. Il numero verde per eventuali segnalazioni è il 800.990.009.