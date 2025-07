Raffiche di vento nella notte provocano danni in più aree del Vicentino – GALLERY

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Serata di temporali e nottata caratterizzata da raffiche impetuose di vento in buona parte del Vicentino, dove da stamattina presto si contano i danni e molti cittadini si sono ritrovati al risveglio a “raccogliere i cocci”. In attesa di un report dettagliato al rientro delle squadre operative dei vigili del fuoco, sarebbero decine gli interventi richiesti al 115 nel corso della notte tra lunedì 7 e martedì 8 luglio.

La fascia pedemontana tra l’Altovicentino e il Bassanese, oltre a quella trevigiana, è l’area più colpita dall’ondata di maltempo delle scorse ore, prevista dall’allerta arancione diramata dalla Regione Veneto. In provincia di Treviso si lavora su numerosi episodi di allagamento di strade per tombini divelti e scantinati privati, invasi dal fango.



A Recoaro Terme si registrano danni a vie di comunicazione che portano alle contrade di montagna, tra queste contrada Parente, con fondo stradale invaso da piante e rami. Sempre in vallata dell’Agno si segnalano guasti alla rete elettrica locale, in particolare nella frazione di Novale. Scendendo a sud, alberi caduti in strada anche sulle colline di Montecchio Maggiore in via Quattro Martiri.

A Bertesinella, frazione di Vicenza capoluogo, problemi nel parco pubblico e nei dintorni con piante sradicate finite al suolo a causa delle folate di vento.

A Zanè, in Altovicentino, è il sindaco stesso a segnalare la presenza di un trampolino a rete per bambini “volato via” per poi ricadere a fianco della roggia in un terreno agricolo, vicino al polo scolastico primario. Nella serata di ieri il vento ha causato grattacapi anche a Molina di Malo, con teloni divelti in alcuni giardini e anche qui piante sradicate. Poco lontano, nel Comune di Monte di Malo, disagi diffusi da lunedì sera per la mancanza di energia elettrica a causa dei cavi di conduzione divelti in alcune zone, per la caduta di piante.

