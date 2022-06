Rischio incendi boschivi, dichiarato lo stato di pericolosità

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Il gran caldo di questi giorni, unito alla siccità per le mancate precipitazioni mette a serio rischio il territorio boschivo della nostra provincia. Per questo motivo la Protezione Civile della Regione Veneto ha deciso di diramare lo stato di pericolosità che coinvolge oltre alla provincia di Vicenza quelle di Padova, Rovigo e Verona. Le raccomandazioni dei tecnici prevedono di ottemperare azioni che non mettano a rischio le zone più facilmente infiammabili. L’invito è di non avvicinarsi per evitare conseguenze, oltre che dannose dal punto di vista ambientale sono anche perseguibili penalmente.

Questa la nota emessa dalla Regione Veneto: “La Protezione Civile della Regione del Veneto, viste le condizioni meteo-climatiche e vegetazionali, ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per i territori comunali a rischio della regione Veneto nelle province di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza.

Fino alla comunicazione di revoca dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, sono pertanto vietate tutte le operazioni che possono creare pericolo o possibilità di incendio in aree boscate, cespugliate o arborate, e comunque entro la distanza di cento metri dai medesimi terreni. Per le trasgressioni a tali divieti si applicano le sanzioni previste dalla Legge 21 novembre 2000, n. 353 e dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale vigenti”.