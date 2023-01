Roncade, precipita da nove metri: in gravi condizioni un manutentore di Bassano del Grappa

In un drammatico infortunio sul lavoro alla Ser.Tec. di Roncade (frazione di Biancade), nel trevigiano, è rimasto gravemente ferito un operaio manutentore di Bassano del Grappa di 43 anni, che ora è ricoverato in condizioni critiche con prognosi riservata all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

L’azienda produce macchinari per la serigrafia e l’uomo, che lavora per una ditta esterna di Castelfranco Veneto, stava lavorando all’impianto di rinfrescamento e raffreddamento del capannone in via Salgari, quando improvvisamente è precipitato da un’altezza di circa nove metri.

Il 43enne bassanese – le cui iniziali sono D.S. – ha riportato fratture in diverse parti del corpo, lesioni interne e un forte trauma cranico. I primi a soccorrerlo sono stati i colleghi di lavoro: sul posto è giunta un’ambulanza del Suem 118, che lo ha trasportato all’ospedale di Treviso. Nel luogo dell’infortunio presenti anche i tecnici dello Spisal dell’Ulss 2 Marca Trevigiana, che ora dovranno individuare la dinamica ed eventuali responsabilità.