Stuntman perde il controllo dell’auto e si schianta sugli spettatori: 14 feriti in fiera a Verona

Poteva trasformarsi in grave tragedia l’incidente avvenuto nel pomeriggio in Fiera a Verona, dove è iniziato oggi il Motor Bike Expo, il salone internazionale del motociclista: 14 persone sono rimaste ferite.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13,30, mentre era in corso l’esibizione di uno stuntman in una delle aree esterne del quartiere fieristico: alla guida di una Bmw ha perso il controllo dell’auto, che è andata a schiantarsi contro le transenne di delimitazione, travolgendo un gruppo di spettatori.

14, come detto, gli spettatori rimasti feriti, che hanno riportato contusioni nella caduta. Di questi, sono 9 quelli che sono stati trasportati in tre distinti ospedali con cinque ambulanze: 3 in codice giallo con ferite di media gravita, e altre 6 in codice verde. Sono stati trasportati negli ospedali di Borgo Trento a Verona, di Negrar di Valpolicella e Villafranca di Verona.

Pochi dubbi sulla dinamica dell’incidente, diffusa anche da un video: il pilota stava “derapando” con l’auto, poi è uscito dall’abitacolo continuando lo show restando seduto sul tetto della Bmw e manovrando il volante con un piede. A quel punto ha perso il controllo del mezzo, che è sbandato finendo la corsa contro le transenne, dietro alle quali c’era il pubblico in piedi.

Sul posto è intervenuta la polizia locale. In un comunicato, VeronaFiere ha spiegato che gli stuntmen ingaggiati sono professionisti. “Veronafiere nel dispiacersi per quanto accaduto ed esprimendo vicinanza ai suoi visitatori, precisa che è stato attivato immediatamente il piano sanitario, con l’intervento dei mezzi del Suem e della Polizia Locale per i rilievi del caso. Grazie alla barriera di sicurezza, nessuna di queste ha riportato gravi lesioni”. Questa mattina in fiera c’era anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.