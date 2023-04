Uccide entrambi i genitori in casa a Verona, poi si costituisce. Sotto custodia un 54enne

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Altra fatto di sangue in Veneto che si consuma nell’ambito familiare. Teatro del dramma è la città di Verona, dove sono stati uccisi due anziani coniugi di 75 e 73 anni pare nel corso della serata di lunedì, anche se la scoperta dei cadaveri risale a ieri. A commettere il duplice omicidio sarebbe stato il figlio della coppia, reo confesso secondo quanto riporta la stampa scaligera all’indomani del parricidio.

Giampaolo Turazza e Wilma Vezzaro sono stati trovati senza vita in via Aquileia, nel popoloso quartiere di Borgo Roma. Il figlio di 54 anni, Osvaldo Turazza, si sarebbe costituito a distanza di parecchie ore dal duplice assassinio dopo aver accoltellato il padre e la madre nell’abitazione di residenza.

Teatro del dramma una palazzina popolare, dove vivevano i coniugi, mentre il figlio avrebbe una residenza diversa sempre in città. L’intervento delle forze dell’ordine risale dunque a ieri, nel pomeriggio del 25 aprile, dopo che Osvaldo Turazza si è recato in caserma cittadina della Guardia di Finanza per confessare il duplice delitto. A quanto pare nessuno, tra i vicini di appartamento, si era accorto di nulla.

I genitori ultrassettantenni erano morti da almeno 16 ore, secondo le prime analisi sulla scena, rendendo inutile ogni tentativo di soccorso. Il figlio omicida avrebbe utilizzato un coltello da cucina per affrontare e uccidere prima il padre e poi la madre, secondo la versione al momento nota, in presa a un raptus. Dopo aver girovagato per ore si sarebbe infine deciso a costituirsi.

