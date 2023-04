Esplosione in abitazione, vetri in frantumi: nessun ferito. Probabile fuga di gas all’origine

Un’esplosione improvvisa avvenuta sotto al pavimento del piano terra di un’abitazione di Ponte di Barbarano ha fatto scattare l’emergenza nel primo pomeriggio della festa del 25 Qprile, con la squadra dei pompieri del distaccamento di Lonigo chiamata all’intervento immediato.

Allarme alle 14.45 di ieri, dopo la chiamata da parte di un cittadino straniero residente in via Ponte nel Comune del Bassovicentino, dopo la deflagrazione interna all’edificio che ha frantumato i vetri di alcune finestre e divelto un paio di porte, oltre che “rialzato” i mattoni del pavimento.

Il caso ha voluto ce nessuno tra gli inquilini si trovasse al momento dell’imprevisto in quel piano, non si registrano infatti persone ferite. Per spiegare l’origine dell’esplosione in questi casi è necessario attendere il rapporto della squadra di tecnici dei vigili del fuoco, ma è lecito ricondurre a un probabile guasto con perdita di gas Gpl, sistema di alimentazione di energia presente all’interno dell’alloggio. I due piani dell’edificio interessati dagli effetti dello scoppio sono stati dichiarati inagibili, in attesa di approfondimenti.

Oltre ai pompieri vicentini, sul posto a Ponte di Barbarano sono giunti anche i Carabinieri per le verifiche del caso e per informare la Procura di Vicenza dell’incidente. Con loro anche il sindaco locale Cristiano Pretto, subito informato del problema.