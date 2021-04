Vaccini anti-covid: Veneto, superato il milione di dosi somministrate. Tutti i dati

«Negli ultimi sette giorni il Veneto è la regione che vaccina di più: 59 vaccinazioni ogni10 mila abitanti». Lo aveva annunciato martedì 6 aprile, in conferenza stampa il presidente della Regione Luca Zaia, illustrando gli aggiornamenti della lotta all’epidemia da nuovo Coronavirus.

In Veneto si è superato il milione di dosi somministrate: 1.031.426 per la precisione, l’81,9% delle dose fornite finora alla regione. Le prime dosi somministrate sono complessivamente, alla mezzanotte del 6 aprile, 746.585 (il 15,3% della popolazione) mentre i cicli completati sono 284.841 (il 5,8% dei veneti). Per quel che riguarda nello specifico la popolazione con più di 80 anni, è stato vaccinato con almeno una dose – sempre al 6 aprile – il 76,1%: in pratica manca ancora 1 anziano su 4. Nella sola giornata di martedì sono state somministrate 27.835 dosi di vaccino (22.803 erano prime dosi, mentre 5.032 erano quelle che hanno permesso di completare il ciclo vaccinale).

A Vicenza e provincia sono state somministrate in totale dall’inizio della campagna vaccinale al 6 aprile 172.563 dosi di vaccino (102.005 nell’Ulss 8 Berica e 70.558 nell’Ulss 7 Pedemontana). Stando alla tabella fornita dalla Regione, il Veneto ha somministrato in media 49 dosi ogni 10.000 abitanti. Si tratta della seconda tra le regioni più popolose per numero di dosi somministrate. Da ieri è stato superato dalla Toscana con una media 54,3 dosi per 10mila abitanti. «In Veneto sono arrivate 125mila fiale di Pfizer e questa settimana arriverà solo questo vaccino» ha aggiunto l’assessore alla salute Manuela Lanzarin che ha anche spiegato che questa settimana non è previsto l’arrivo di vaccini AstraZeneca.