Taglialegna travolto da un tronco. Soccorso un 58enne sull’Altopiano con trauma alla schiena

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un boscaiolo altopianese di 58 anni si trova ricoverato in osservazione in ospedale al San Bortolo di Vicenza dopo il volo con l’elisoccorso di Treviso Emergenza, reso necessario per il recupero del ferito da Malga Montagna nuova, in territorio comunale di Conco.

L’uomo sarebbe stato travolto dal tronco albero caduto su di lui intorno alle 15.45 di oggi, con allarme e contestuale richiesta di pronto intervento sanitario lanciato da un collega. Subito la centrale operativa del Suem ha attivato la procedura d’emergenza, chiedendo il supporto di un’eliambulanza.

Il taglialegna, del quale l’identità non è nota, avrebbe subito un forte trauma alla schiena, colpito di spalle da tronco caduto improvvisamente. Non ci sarebbero contraccolpi invece alla testa, motivo per cui una volta stabilizzato sul posto con l’aiuto prezioso dei vigili del fuoco di Asiago, il ferito è stato trasportato verso il nosocomio del capoluogo berico in codice giallo.

Sul posto nella malga altopianese sono giunti in un secondo momento anche i carabinieri, per i rilievi sull’evento accidentale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco, invece, sono terminate dopo circa un’ora e mezza.