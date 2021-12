Veneto in zona gialla, Luca Zaia: “Siamo appesi ad un filo”

Da un paio di settimane si rincorre la notizia che la Regione Veneto potrebbe cambiare colore tornando in zona gialla. Oggi, venerdì 3 dicembre, il governatore Luca Zaia ha voluto precisare che al momento si stanno valutando con molta attenzione i dati che consentono al Veneto di non cambiare colore.

Sono in aumento i positivi ma quello che desta più preoccupazione sono i tre parametri che il Ministero della Salute ha inserito nel protocollo per determinare il passaggio di una regione da un colore all’altro.

E’ proprio il Governatore Luca Zaia ad indicarli, sono l’incidenza settimanale contagiati sulla base di 100 mila abitanti, il valore per diventare gialli è 150 e il Veneto ad oggi supera 317. Il secondo parametro riguarda le terapie intensive, limite fissato al 10 % di posti letto occupati e anche in questo caso si raggiunge il tetto massimo con la capienza alla medesima percentuale. Infine, ed è ciò che per il momento mantiene il Veneto in zona bianca, l’area non critica che per protocollo dovrebbe raggiungere il 15% ma il Veneto si “salva” occupando l’8%.

Da questa analisi il Presidente Luca Zaia prosegue ricordando che, al momento, il vaccino è l’unica soluzione per rimanere in questi parametri ed evitare scenari nell’immediato futuro con restrizioni pesanti che potrebbero condizionare ancora una volta il periodo natalizio.