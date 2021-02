Violento scontro bici-moto sul Grappa: un morto e un ferito grave

E’ ricoverato in rianimazione all’ospedale San Bortolo di Vicenza il motociclista protagonista di un gravissimo incidente oggi sulla strada per Cima Grappa a Semonzo, frazione di Borso del Grappa (Treviso), nel quale ha perso la vita un ciclista di 42 anni di Montebelluna.

Il dramma è avvenuto poco dopo mezzogiorno lungo la provinciale Giardino, all’altezza del quarto tornante.

Ancora in via di accertamento le cause del violento frontale fra i due mezzi: i rilievi sono a cura della polizia stradale. All’arrivo dei soccorsi per il ciclista non c’era purtroppo più nulla da fare. 42 anni anche per il motocilista, di San Donà di Piave, trasportato con l’elisoccorso al San Bortolo di Vicenza in codice rosso. Sebbene le sue condizioni siano gravi, non sarebbe in pericolo di vita.