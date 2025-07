Frontale tra auto alle 3 di notte sulla bretella Thiene-Schio: due i feriti, uno è grave

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Violento frontale nel corso della notte tra domenica e lunedì sulla bretella Thiene-Schio, il rettilineo di via dell’Autostrada che attraversa i Comuni di Thiene, Marano Vicentino, Zanè e Schio dove alle 3 del mattino due vetture si sono scontrate frontalmente.

Coinvolte nel violento urto una Fiat Grande Punto e una Renault Capture: i soccorsi del Suem 118 sono usciti in regime di codice rosso, per la presenza di feriti gravi. Un‘ambulanza è stata inviata dal vicino ospedale di Santorso, distante circa un chilometro e mezzo dal luogo della collisione tra le due auto. A bordo, i rispettivi conducenti, senza passeggeri. Estratti dai sanitari, di due sono stati trasferiti in ospedale, uno dei due – un uono fra i 25 re i 35anni, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Bortolo di Vicenza: è in condizioni critiche nel reaprto di terapia intensiva. Al momento non sono noti identità e provenienza.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Schio: una squadra è intervenuta con un’autopompa, un pick up e cinque operatori e ha operato per mettere in sicurezza le vetture, visto la presenza di un’auto ibrida. I due feriti sono stati estratti dal 118, uno dei di cui uno in condizioni gravi. Sul luogo dello schianto sono interventi anche i carabinieri di Thiene e Dueville per la gestione della viabilità e i rilievi del caso. Le operazioni sono terminate intorno alle 4.20.

Il ferito più grave avrebbe riportato un grave trauma cranico e altre ferite gravi. L’altro conducente, un uomo sulla cinquantina, è stato medicato sullo scenario dell’incidente e affidato alle cure del pronto soccorso del polo altovicentino, dove è stato assistito per escludere complicazioni successive al ricovero. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.