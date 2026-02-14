16 anni dopo è ancora Curva Azzurra, Possamai: “730 posti per i tifosi del Lane”

Aprirà domani, domenica 15 febbraio dopo 16 anni, la Curva azzurra dello stadio Romeo Menti che “guadagna” così 730 posti in più per i tifosi del Vicenza.

E ieri, in occasione della fine dei lavori necessari alla riapertura del settore chiuso dal 2010 e del via libera della Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, il sindaco Giacomo Possamai, l’assessore allo sport Leone Zilio e quello ai lavori pubblici Cristiano Spiller si sono recati in sopralluogo allo stadio. Presenti anche il direttore generale del L.R. Vicenza Werner Seeber e il presidente e vicepresidente del Centro Coordinamento Club Biancorossi, Emanuele Arena e Federico Pesavento.

“È un momento storico – ha detto il sindaco Giacomo Possamai – per lo stadio Menti che, grazie all’idea di abbattere le barriere di separazione venuta anche dai tifosi, guadagna un’unica grande curva dalla fusione della sud e dell’azzurra. I 730 posti in più portati da questo intervento permettono di aprire lo stadio a centinaia di tifosi del Vicenza che aspettavano da tempo questo momento, tra cui tantissimi giovani. Un motivo in più perché le partite giocate in casa siano occasione di festa, con la raccomandazione di parcheggiare nei luoghi consentiti e rispettando le esigenze dei residenti”. L’intervento rientra nella programmazione comunale dei lavori pubblici e si inserisce nel più ampio piano di manutenzione e riqualificazione degli impianti sportivi, con l’obiettivo di migliorare sicurezza, fruibilità e accessibilità dello stadio Menti.

“Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per raggiungere questo risultato, a partire dal settore dei lavori pubblici, – ha aggiunto l’assessore alle sport Leone Zilio – e la Commissione Provinciale di Vigilanza che ha concesso di aprire la nuova Curva azzurra fin da questa domenica: con questi 730 diventano 4700 i posti disponibili in un’unica grande curva”. Il progetto ha previsto la demolizione di parte della recinzione che separava la Curva azzurra dalla Curva sud e la realizzazione di nuove recinzioni di separazione verso la Tribuna coperta e la postazione delle persone con disabilità. Ciò ha consentito di unire funzionalmente la Curva azzurra alla Curva sud così da garantire una gestione più efficiente dei flussi di pubblico.

“Questi lavori del valore di 200 mila euro – ha concluso l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Spiller – portano a 540 mila euro le risorse che abbiamo investito negli ultimi due anni nello stadio Menti. Uno sforzo notevole che oltre, alla rimozione della recinzione tra le due curve, ha posto attenzione al tema dell’accessibilità, con la realizzazione di due nuovi servizi igienici dedicati alle persone con disabilità e di due nuove rampe per superare le barriere architettoniche, oltre alla ristrutturazione completa di altri servizi igienici di questo settore”. Un progetto che ha incluso anche la realizzazione di due nuovi servizi igienici dedicati alle persone con disabilità, ricavati in un locale precedentemente adibito a magazzino sotto la Curva azzurra, oltre alla ristrutturazione completa dei servizi igienici esistenti nelle immediate vicinanze del settore. Sono state realizzate anche due nuove rampe, per superare le barriere architettoniche, in corrispondenza dei varchi 7 e 8, per agevolare l’uscita del pubblico.

Hanno completano l’intervento alcune opere di carattere manutentivo, tra cui l’impermeabilizzazione della giunzione tra Curva sud e Curva azzurra, necessaria per impedire le infiltrazioni, e il rifacimento del contro-soffitto del blocco dei servizi igienici all’ingresso della Curva sud, danneggiato nel tempo da infiltrazioni d’acqua. I lavori, seguono quelli già realizzati lo scorso anno per la completa impermeabilizzazione della Curva azzurra tramite stesura di una resina e il risanamento della struttura in calcestruzzo, deteriorata dall’usura del tempo.

